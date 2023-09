Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Video-Report: So war die Hochzeit im Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Freudenberg

Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Helene Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg

Wertheim 10.09.2023 - 21:43 Uhr < 1 Min.

Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Helene, geborene von Pezold, haben sich das Ja-Wort gegeben. 400 geladene Gäste kamen am Samstag zur kirchlichen Trauung in die Stiftskirche. Danach ging es zum Empfang ins Schloss in Kreuzwertheim.

Die Hochzeit von Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und seiner Ehefrau Helene, geborene von Pezold

Manuela Klebing