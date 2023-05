VGMT zählt Fahrgäste in Bus und Bahn

Erhebung: Gefragt wird auch nach Zielen und Umstiegen

Main-Tauber-Kreis 04.05.2023 - 17:52 Uhr < 1 Min.

Die Auskunft sei freiwillig, erläuterte der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Main-Tauber (VGMT), Thorsten Haas, dem Aufsichtsrat am Mittwoch in Tauberbischofsheim. Abgefragt würden die Fahrkarte, der Reiseweg mit allen Umstiegen, der Fahrtzweck und die genutzten Verkehrsmitteln.

Gefragt werde an allen Wochentagen zu unterschiedlichen Zeiten. Ziel sei die Erhebung von Daten zur Aufteilung der Einnahmen und die Planung von Verkehrsangeboten, erläuterte Haas. Auch auf der Frankenbahn werde derzeit gezählt, erläuterte Landrat Christoph Schauder auf Nachfrage aus dem Aufsichtsrat. Und zwar an drei verschiedenen Schultagen und an einem Ferientag pro Halbjahr, also an vier Tagen. Die Zähltage würden dabei stichprobenartig über ein Halbjahr verteilt, so Schauder.

An den vier Zähltagen werden jeweils an jeder Haltestelle der Frankenbahn und in jedem Zug alle Fahrgäste erfasst. Daraus werde dann ein Durchschnittswert für das Halbjahr errechnet. Die Fahrgastzahlen auf der Frankenbahn sind für die Übernahme der Kosten des Regelbetriebs wichtig. Je mehr Personen auf der Strecke zwischen Lauda und Osterburken fahren, desto geringere Kosten entstehen dem Landkreis. Ab 500 Fahrgästen pro Streckenkilometer übernehme das Land die kompletten Kosten für den Betrieb. Im zweiten Halbjahr 2022 wurd die Strecke durchschnittlich von 353 Personen je Streckenkilometer genutzt, gab das Landratsamt jüngst bekannt.

gufi