Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Veterinäramt: Verkaufsstellen für Mais-Tortilla-Chips im Main-Tauber-Kreis melden

Main-Tauber-Kreis 13.11.2023 - 16:31 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Chips können insbesondere bei Jugendlichen schwere Gesundheitsschäden wie Hautreizungen, Magenschleimhautschäden, Erbrechen, Kreislaufkollaps und Atemnot verursachen. Capsaicin ist der Wirkstoff, der Chillis ihre Schärfe verleiht. Er ist in den Tortilla-Chips dieser Marke sehr hoch dosiert und macht den Verzehr nicht nur unangenehm, sondern kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Es wird bereits von mehreren Krankenhausaufenthalten berichtet, die in direktem Bezug zum Verzehr dieser Chips stehen, so die Presse.

Landesweit hat das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg ein Verkaufsverbot ausgesprochen. Beim Antreffen der Ware im Handel wird die Lebensmittelüberwachung des Veterinäramts die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher ergreifen. Hinweise auf Verkaufsstellen dieses Produkts nimmt die Lebensmittelüberwachung unter der Telefonnummer 07931/4827-6253 oder per E-Mail an veterinaeramt@main-tauber-kreis.de entgegen. gufi

gufi