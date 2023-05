Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verwirrspiel um Person am Steuer

Gericht: Für Fahren ohne Führerschein verurteilt

Wertheim 03.05.2023

Ein Paar aus Kreuzwertheim hatte die Sache auf dem Parkplatz beobachtet und die Polizei informiert. Das Fahrzeug des Höchbergers gehörte seinem Arbeitgeber, einem Entrümpler. Ein- bis dreimal pro Woche nutzte die Familie des Höchbergers das Auto mit der Genehmigung des Chefs. Normalerweise fuhr es die Ehefrau. Am Unfalltag hatten die Zeugen aber lediglich zwei Männer mit dem Farzeug gesehen. Die Beschreibung des Fahrers - »groß, mit Glatze« - passte auf den Beklagten.

Bei Gericht sagten nun dessen Bruder und die Ehefrau aus, dass man mit den Kindern des Paares unterwegs gewesen sei und die Frau den Wagen gesteuert habe. Beim Ausparken sei es ihr eng vorgekommen, die Männer seien ausgestiegen und hätten gemeinsam geschaut, dass das Ausparken schadlos vonstatten gehe. Die Schilderungen der Zeugen wichen jedoch voneinander ab. Unklar war, wer auf wessen Geheiß hin ausgestiegen war, wer wo gestanden hatte, um das Geschehen zu beobachten, und was die Kinder in dem Moment taten. Einigkeit herrschte lediglich in zwei Punkten: dass es keinen Unfall gegeben habe und die Frau gefahren sei.

Die beiden Zeugen hingegen waren sich sicher gewesen, einen Mann auf dem Fahrersitz gesehen zu haben - etwa 1,85 Meter groß, ohne Haare. Die vorgebliche Fahrerin misst 1,56 Meter und hat lange, dunkle Haare.

Aus Sicht der Anwältin des Beklagten ließ sich die Beschädigung des Spiegels nicht schlüssig beweisen. Unklar sei, ob es überhaupt einen Unfall gegeben habe. In der Frage nach dem Fahrer hätten die Zeugen sich getäuscht. Der Mann sei bei den Kindern hinter der Fahrerin ins Auto gestiegen. Sie forderte einen Freispruch. Die Zeugen allerdings waren sich absolut sicher, dass der Wagen bis auf die beiden Männer leer gewesen sei.

Die Richterin sah das anders. Die beiden Männer hätten mit Sicherheit vorne im Auto gesessen. Den Unfall wollte Hammer wegen des geringen Schadens nicht weiterverfolgen. Was blieb, war Fahren ohne Führerschein. Dafür muss der 39-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu jeweils 25 Euro zahlen.

