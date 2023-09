Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verlässliche Strukturen nicht zerstören

Haushaltsentwurf: DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim warnt vor Kürzungen für Migrationsberatung im Sozialetat des Bundes

Main-Tauber-Kreis 13.09.2023 - 14:32 Uhr 2 Min.

Mitarbeitende von JMD und MBE blicken zurück auf einige ausgewählte Projekte der Migrationsberatungsstellen des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim.

Die Förderung der Migrationsberatung für Erwachsene über das Bundesinnenministerium soll laut DRK von aktuell 81,5 Millionen Euro auf 57,5 Millionen Euro reduziert werden - »fatalerweise in einer Zeit stark ansteigenden Beratungsbedarfs«, kritisiert der Verband. 2022 seien 2,7 Millionen Menschen nach Deutschland zugewandert, darunter 1,2 Millionen Geflüchtete allein aus der Ukraine. Das sei die höchste Zahl seit Beginn der statistischen Aufzeichnung im Jahr 1950. Aufgrund von Gesetzesänderungen könnten zudem viel mehr Menschen als zuvor die Beratungsleistungen der MBE in Anspruch nehmen.

In Baden-Württemberg ziehe die Kürzung des Titels MBE entweder die komplette Schließung eines Drittels aller Standorte oder eine entsprechende Reduzierung der Integrationsförderung an allen Standorten nach sich. Fachlich qualifizierte, engagierte Fachkräfte würden den Bereich verlassen müssen. »Damit würde man sich von einem flächendeckenden Beratungsdienst verabschieden«, kritisiert das DRK.

Eine Willkommenskultur für zuwandernde Fachkräfte und ihre Familien habe sich als ausschlaggebend für deren Verbleib in Deutschland und das Thema Fachkräftebindung gezeigt. Damit Schutzsuchende schnell Deutschkurse belegen, ihre beruflichen Abschlüsse anerkannt bekommen können oder Nachqualifizierungen in Anspruch nehmen, in der Zeit eine Kinderbetreuung und Existenzsicherung für ihre Familie haben, sei Unterstützung durch die MBE wichtig. Gesellschaftliche Institutionen, Arbeitgeber, Ehrenamtliche und Behörden profitierten von diesem Angebot ebenso wie die Zugewanderten.

»MBE ist ein bedeutender Faktor zur Unterstützung von bleibeberechtigten Flüchtlingen im Integrationsprozess«, schreibt das DRK. Damit unterstütze der Bund die Kommunen darin, dass Integrationsprozesse von Geflüchteten wie auch von weiteren Zugewanderten gut funktionierten. »Die geplanten Kürzungen torpedieren diese Ziele«, erklärt das Rote Kreuz. Strukturen, die mit Engagement und ergänzendem Einsatz von Eigenmitteln der Verbände für eine nachhaltige Integrationsförderung aufgebaut worden seien, dürften nicht zerstört werden. Dafür brauche es Finanzmittel im bisherigen Umfang von 81,5 Millionen Euro und zuzüglich eine Personalkostensteigerung von zehn Prozent im kommenden Jahr.

Laut der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg sollen die Bundesmittel für die Jugendmigrationsdienste, die junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Alter von 12 bis 27 Jahren betreuen, von aktuell 83,85 Millionen Euro auf 63,80 Millionen Euro gekürzt werden. Die Auswirkungen der Kürzungen wären aus Sicht des DRK weitgehend deckungsgleich mit denen bei der Migrationsberatung für Erwachsene. Auch hier fordert DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim, Finanzmittel im bisherigen Umfang zuzüglich einer Personalkostensteigerung von zehn Prozent im kommenden Jahr zur Verfügung zu stellen.

Der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim sieht auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland bedroht. »Es besteht dringender Handlungsbedarf, die Beratungsstrukturen zu retten«, betont Felix Müller, Leiter der Migrations- und Suchdienste. »Als erste Auswirkung der im Bundeshaushalt 2024 vorgesehenen Kürzungen muss das Programm JMD Respekt Coaches, in dem Theresa Reichenberger arbeitet, zum Jahresende vorzeitig beendet werden.«

Bevor der Haushaltsentwurf im November vom Bundestag verabschiedet wird, hofft Müller, könne zumindest ein Teil der Kürzungen noch eingefangen werden.

bal