Verkehrsunfälle: Zahlen rund um Wertheim deutlich gestiegen

Polizeistatistik

Wertheim 27.04.2023 - 13:45 Uhr 3 Min.

Der Unfall am Freitag zwischen Wertheim und Bestenheid fordert einen schwer Verletzten. Wurden genau unter die Lupe genommen: Die Polizisten Maike Roth und Julian Kettinger mit einem Pedelec am Rollenprüfstand.

Auffällig auch: Der Wert liegt über dem Vier-Jahresschnitt, der für 2018 bis 2021 mit 70 Senioren-Unfällen von der Wertheimer Polizei angegeben wird. Polizeihauptkommissar Ulli Weimer präsentierte die Zahlen für 2022.

Ältere oft verantwortlich

Bei 60 Unfällen waren Senioren auch die Unfallverursacher. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um knapp 54 Prozent gestiegen: 2021 waren es erst 39 ältere Autofahrerinnen und Autofahrer, die für einen Unfall verantwortlich zeichneten. 25 Personen (vier mehr als 2021) wurden im vergangenen Jahr bei Unfällen mit Senioren verletzt.

Welche Folgen hatten die Unfälle für die Gruppe der Senioren selbst? Um knapp 67 Prozent gestiegen ist die Zahl der älteren Menschen, die bei den Unfällen leicht verletzt wurden. Sie gibt die Polizei mit 15 Menschen für 2022 an, sechs mehr als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig ging die Zahl der schwer verletzten Senioren von sieben auf zwei Personen binnen eines Jahres zurück. Eine Person im Alter über 65 Jahren starb bei diesen Unfällen.

Eine Entwicklung, die sich laut Polizeihauptkommissar Ulli Weimer, dem neuen stellvertretenden Leiter des Wertheimer Reviers, auch bei den Gesamtunfallzahlen beobachten lasse. So gab es 2021 noch 23 Schwerverletzte im Zuständigkeitsbereich der Polizei Wertheim, der neben der Großen Kreisstadt Wertheim auch die Städte Freudenberg und Külsheim umfasst. Ein Jahr später ging ihre Zahl auf 17 zurück, während die Zahl der bei Verkehrsunfällen leicht verletzten Personen um 28 auf 117 im vergangenen Jahr nach oben schnellte.

Weniger Pedelec-Unfälle

Entgegen der Entwicklungen im Landkreis Main-Tauber und im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn war die Zahl der Unfälle mit Pedelecs, motorisierten Fahrrädern mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometern, 2022 erstmals seit Jahren im Polizeirevier Wertheim leicht rückläufig. 15 Unfälle mit Pedelecs listet die Polizei in ihrer Statistik auf, einen weniger als 2021. 27 Unfälle mit Fahrrädern waren es insgesamt.

Bei jedem dieser Unfälle wurde auch eine Person verletzt. Und in 20 Fällen war der Radfahrer der Unfallverursacher. Warum die Zahl der Pedelec-Unfälle entgegen des allgemeinen Trends - der Verkauf motorisierter Fahrräder boomt weiter und erreicht auch ein immer jüngeres Klientel - im Polizeirevier Wertheim leicht rückläufig ist, konnte sich Erster Polizeihauptkommissar Matthias Jeßberger im Gespräch mit der Redaktion auch nicht erklären. Vielleicht, so vermutete er, handele sich dabei nur um eine Momentaufnahme. Angesichts immer weiter steigender Zahlen von Pedelec-Nutzern geht er davon aus, dass die Unfallzahlen in den kommenden Jahren weiter steigen dürften.

Frisierte Räder im Fokus

Auch in diesem Jahr will die Polizei Wertheim wieder technische Kontrollen bei Pedelecs machen. Wie Jeßberger bei der Präsentation der Unfallzahlen sagte, gehe es vor allem darum, frisierte Fahrräder mit Motorunterstützung aus dem Verkehr zu ziehen, wenn sie über kein Versicherungskennzeichen verfügen und damit auch nicht schneller als 25 Stundenkilometer fahren dürften. Jeßberger, der mit dem eigenen Pedelec von Freudenberg nach Wertheim zur Arbeit pendelt, berichtete davon, dass erst vor wenigen Wochen einen Radfahrer kontrolliert habe, dessen Geschwindigkeit ihm als deutlich zu hoch erschien. Sein Gefährt sei so präpariert gewesen, dass es bis zu 45 Stundenkilometer fahren konnte.

Hauptunfallursache im Zuständigkeitsbereich des Wertheimer Reviers ist nach wie vor die Missachtung der Vorfahrtsregeln. 47 Mal kam es deshalb zu einem Unfall, wobei die Unfallfolgen angesichts der oftmals geringeren Geschwindigkeiten auch nicht so gravierend ausfielen. Anders sieht es dagegen bei der Unfallursache Nummer zwei aus: Bei 32 Unfällen - 19 mehr als im Jahr 2021 - war die überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache, gefolgt von der Verkehrstüchtigkeit mit 27 Unfällen.

Hintergrund: Verkehrsüberwachung Die Polizei Wertheim konzentriert sich bei der Verkehrsüberwachung auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstöße gegen die Gurtpflicht und die unerlaubte Nutzung von Handys im Auto. Im vergangenen Jahr wurden 708 Fahrzeuge geblitzt, die die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 16 Stundenkilometer überschritten hatten. Damit lag die Zahl der Verstöße deutlich über den Werten von 2021, als 411 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden. 2019 waren es allerdings auch schon einmal 1362 Verstöße. 776 Personen hatten im vergangenen Jahr den Gurt im Fahrzeug nicht angelegt (2021: 481). 593 Autofahrerinnen und Autofahrer wurden dabei erwischt, als sie ihr Handy während der Fahrt bedienten (2021: 601). Auch in diesem Jahr werde es in Schwerpunktaktionen Laserkontrollen geben, kündigtemachen Polizeihauptkommissar Ulli Weimer an. Auch Kontrollen der Gurtpflicht und der Nutzung des Handys während der Fahrt werde es in diesem Jahr geben. Mit Beginn der Motorrad- und der Fahrradsaison werde es zudem Kontrollen der Zweiräder geben, kündigte Wertheims Revierleiter Matthias Jeßberger an. (gufi)