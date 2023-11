Verkehrsthemen beschäftigen den Eicheler Stadtteilbeirat

Sitzung: Vom Gehwegzustand bis zur Geschwindigkeit

Wertheim 08.11.2023 - 16:15 Uhr 2 Min.

Außerdem ging Olpp auf die Auswertung der Geschwindigkeitsanzeigetafel an der L 2310 in Eichel ein. Zwischen 27. Juni und 25. Juli habe es rund 30 Prozent Übertretungen der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde gegeben, vom 20. September bis 18. Oktober rund 28 Prozent. Auffällig sei, dass es zwischen 5. Juli und 2. August nur rund 9,5 Prozent waren, die zu schnell fuhren.

Erfreut zeigte er sich über die Sanierung der L 2310 von der Baden-Württembergischen Bank in Wertheim bis Ortsende Eichel. Dort seien insgesamt rund 1,4 Millionen Euro investiert worden. Der Anteil der Stadt beträgt 775.000 Euro. Allein für die Sanierung der Ortsdurchfahrt habe das Land 175.000 Euro aufgewandt. Die Kosten der Stadt für zwei Bushaltestellen lagen bei je 50.000 Euro und für die Überquerungshilfe am Sportplatz bei 30.000 Euro.

Aus Reihen der Bürgerschaft wurde der schlechte Zustand am Gehweg im Eichler Höhenweg moniert, vor allem unterhalb der Unteren Heeg. Durch die Büsche verblieben nur noch 40 Zentimeter Restbreite, auf denen man laufen könne. An anderen Stellen sei es genauso. Olpp bestätigte, der Bereich sei verkehrstechnisch eine Katastrophe. Die Gehwegsituation sei schwierig. Ein weiterer Bürger stellte fest, auch die Straße selbst sei mit den vielen Flickteerungen eine Katastrophe. Olpp berichtete, laut Zustandserhebung sei die Sanierung in weiterer Ferne.

Weiterhin angesprochen wurde die Situation im Bereich der Baustellen Wohnstift und Johanniter-Bildungszentrum. Es bestand die Hoffnung, dass nach deren Ende die Parksituation an der Straße besser würde. Aktuell parkten die Fahrzeuge sehr schlecht und auch zu nah an der Kurve.

An der Sackgasse Langer Rain wünschen sich die Bürger einen Hinweis darauf, dass es keine Wendemöglichkeit für Lastwagen gibt. Am Haidhof gibt es eine Fläche, die Spaziergänger aus Gewohnheit zum Parken verwenden. Diskutiert wurde, ob man diese offiziell als Parkplatz ausschildern sollte.

Anknüpfend an das Thema Fahrzeuge und Verkehr wurde auch die Stellungnahme des Stadtteilbeirats zur Idee einer Moto-Cross-Strecke des MSC Reicholzheim am Römerweg vorgestellt. Diese hatte das Gremium abgelehnt. In der Stellungnahme wird dies mit dem noch vorhandenen Klärungsbedarf in Fragen von Lärm und Umweltschutz sowie der ablehnenden Haltung von Bürgern in Eichel, dem Hofgarten und Nachbardörfern begründet. Aufgrund dieser Stellungnahme und der Intervention der Bürger verfolgt die Stadt diesen Standort nicht weiter.

bdg

Stadtteilbeirat Eichel in Kürze Wertheim-Eichel. Im Stadtteilbeirat Eichel/Hofgarten gab es am Dienstagabend noch folgende Themen: Bauvorhaben: Der Stadtteilbeirat hat zwei Bauvorhaben zugestimmt. Die S&S Immobilien GmbH plant im Amselweg den Neubau einer Wohnanlage mit vier Nutzungseinheiten und sechs PKW-Stellplätzen. Die Bundeanstalt für Immobilienaufgaben beantragte für das Haus Staustufe 2 eine Nutzungsänderung des Gebäudes mit zwei Betriebswohnungen zur Nutzung durch Privatpersonen. Bisher stand das Haus länger leer. Kindergartenzahlen: Die Zahlen der Kindergartenkinder im Stadtteil ist von 2020 bis 2026 leicht rückläufig. Im aktuellen Kindergartenjahr sind es 61, in den Folgejahren 57, 53 und 47 Kinde über drei Jahren, die die Kita besuchen. Wahlen: Am 9. Juni 2024 finden Kommunal- und Europawahlen statt. Wahllokal sind die Gemeinschaftsräume, die daher am 8. und 9. Juni nicht anderweitig genutzt werden können. Steckerlfisch: Der ASC bietet am kommenden Samstag, 11. November, von 16 bis 20 Uhr wieder Steckerlfisch, Bratwürste und Getränke an. Der Fisch muss bis zum Abend des 8. November bei einem Vorstandsmitglied des Vereins vorbestellt werden. Dorf-App: Eichel wird zukünftig eine Dorf-App erhalten. Es ist die gleiche wie in den anderen Teilen der Großen Kreisstadt. Sobald die Einrichtung erfolgt ist, werden die Bürger per Infozettel in die Briefkästen informiert. Außerdem wird Christian Stemmler die App nochmals in einer öffentliche Sitzung des Stadtteilbeirats vorstellen. bdg