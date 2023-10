Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verkehrshinweise für den Messelauf

Wertheim 05.10.2023 - 15:57 Uhr < 1 Min.

Für beide Ereignisse gelten besondere Verkehrsregelungen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Während des 20. Wertheimer Messelaufs am Samstag, 7. Oktober, kommt es zwischen 12.30 und 14.30 Uhr zeitweise zu halbseitigen Sperrungen im Streckenverlauf Mühlenstraße und Lindenstraße.

Am Marktplatz, in der Brückengasse, in der Hämmelsgasse und auf dem Radweg »Liebliches Taubertal« haben die Läufer ebenfalls »Vorfahrt«.

Start und Ziel

Start und Ziel aller Messeläufer ist der Taubersportplatz. Zwischen 13 und 14.30 Uhr ist die Zu- und Abfahrt zum Tauberparkplatz nicht möglich.

Das Abschlussfeuerwerk findet am Sonntag von 20 bis etwa 20.30 Uhr statt. In dieser Zeit dürfen aus Sicherheitsgründen in einem Umkreis von 200 Metern zum Abbrennplatz auf der Wertheimer Burg keine Fahrzeuge geparkt oder abgestellt werden. Wer die Mühlenstraße und die Rathausgasse innerhalb dieser Schutzzone befährt, tut dies auf eigene Gefahr.

Das Burggelände und die angrenzenden Zugänge, etwa über die Schlossgasse, sind während des Feuerwerks sowie unmittelbar davor und danach aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch für Fußgänger ist hier kein Durchkommen.

Original Pressemitteilung der Stadtverwaltung Wertheim