In der Sit­zung des tech­ni­schen Aus­schus­ses der Stadt Freu­den­berg am Mon­tag ging es vor al­lem um Ver­kehrs­the­men. Da­bei flos­sen auch die Er­geb­nis­se des Fußv­er­kehr­schecks ein, der vor ei­ni­ger Zeit in Freu­den­berg durch­ge­führt wur­de. Be­sch­los­sen wur­de un­ter an­de­rem ei­ne Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­si­tua­ti­on im Be­reich Main­gar­ten, die auch schon Haupt­the­ma bei Ver­kehrs­schau­en war.