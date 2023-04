Vergessene Wörter

Von Gusti Kirchhoff

04.04.2023

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Was soll denn das sein, das ist doch kein Geschenkpapier?« »Nein«, wurde sie von einer älteren Kollegin belehrt, das ist Schrankpapier.« Ungläubiges Staunen: »Was ist denn Schrankpapier, und wofür braucht man sowas?« Geduldig wurde ihr erklärt, dass man mit diesem Papier eben früher beim großen Frühjahrsputz die Schränke und Schubladen auslegte.

Gymnastik für Hausfrauen

Bei dieser Gelegenheit erinnerte ich mich an vergessene Wörter. Da war doch auch der Wäschestampfer. Dankbare große Erleichterung, als man von einer Waschmaschine noch nicht mal träumen konnte. Ich denke mal, die junge Generation kann sich sicher nicht vorstellen, dass man die Wäsche im Waschkessel kochte und mit eben diesem Wäschestampfer den Schmutz herausstampfte.

Außerdem gab es eine Wäscherumpel, wortwörtlich rumpelte man die Wäsche darauf, Gymnastik für Hausfrauen.

Der schwere Blocker, auch Bohner genannt, mit dem man die frisch gewachsten Dielen auf Hochglanz bohnerte, wird schon lange nicht mehr gebraucht. Haben wir tatsächlich mal auf den Knien den Boden geschrubbt und anschließend noch gewachst?

Sogar der Teppichklopfer hängt als Dekoration in der Halle. Braucht man alles nicht mehr. Manchmal frage ich mich schon: Was tue ich eigentlich den ganzen Tag?

Telegramm abgeschafft

Die Telefonzelle und das Wählscheibentelefon gehören zu den Wörtern, die es nicht mehr gibt und mit denen die Kinder von heute nichts mehr anfangen können. Sogar, was ein Telegramm war, werden die nächsten Generationen schon nicht mehr wissen, denn auch das Telegramm wurde im Dezember 2022 von der Deutschen Post abgeschafft. Mein letztes Telegramm habe ich 1989, am Tag der Wende, an die Verwandtschaft in der damaligen DDR geschickt. Ich weiß noch den genauen Wortlaut: »Wann kommt ihr«? Telegramme waren teuer und wurden kurz gehalten, jedes Wort kostete extra. Dafür wurden sie in wenigen Stunden zugestellt.

Volksempfänger ist auch so ein vergessenes Wort. Der Volksempfänger hing bei uns über dem Kanapee in der Küche. Schwarz, klein, quadratisch, unser Radio mit zwei Programmen, Mittel- und Langwelle.

Unsere Sprache ist anders, moderner geworden. Statt Brunch kannte man etwa ein Gabelfrühstück, eine Kleinigkeit, bevor der große Hunger kommt, zwischen Frühstück und Mittagessen.

Junge Leute von heute haben ein Date. Wir hatten ein Stelldichein oder ein Rendezvous. Klingt doch schön, oder?

Dann gab es natürlich oftmals auch ein Schäferstündchen. Google beschreibt das Schäferstündchen weniger romantisch als »Rendezvous mit Geschlechtsverkehr?«.

Da wird mir grad ein bisschen blümerant zumute, und es geht mir nicht so kommod.