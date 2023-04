Verein will Hüttendach sanieren, wenn Stadt Material zahlt

Ortschaftsrat: Geld für Rasenmäher mit Akku angefordert - Viele Vorhaben stehen schon lange auf der Liste

Wertheim 20.04.2023 - 00:00 Uhr 1 Min.

Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf verwies darauf, dass die Stadt Wertheim auf Basis des Straßenzustandskatasters plane. "Wir lassen die Sanierung aber in den Anforderungen, bis etwas passiert", betonte er. Er verwies auf den schlechten Zustand der Fahrbahn sowie die intensive Nutzung der Straße, unter anderem durch den Busverkehr.

Weiterhin wurden Mittel für einen Akku-Rasenmäher angefordert, da der aktuelle Mäher mit Verbrennermotor an steileren Hängen Probleme mache. Zudem wurde ein digitaler Projektor beantragt. Ortschaftsrat Thorsten Klein erklärte, dass die Ortschaftsratssitzungen digitaler werden sollen. Die Zugangstreppe vom oberen Eingang des Mehrzweckgebäudes zum Eingang der Kindertagesstätte steht bereits im Haushalt 2023. Die Arbeiten haben aber noch nicht begonnen. Auch dies solle so lange in den Anforderungen bleiben, bis es erledigt ist, sagte Oberdorf.

Das Dach der Schutzhütte kurz vor dem einstigen Grünenwörter Steinbruch soll erneuert werden. Die Sanierung habe die Stadt dem Eigenbetrieb Wald übertragen, sagte Oberdorf. Es tue sich aber nichts. Klein ergänzte, die Hütte sei schon seit Jahren in schlechtem Zustand. Man wolle Bewegung in die Sache bringen. Neben Wanderern nutzten auch Kitakinder die Hütte, sagte Oberdorf. Dies sei wegen des Dachs und des Zustands der Wege dorthin aber kaum möglich. Klein sagte, so lange die Hütte so aussehe wie jetzt, brauche man sich über das Freischneiden keine Gedanken zu machen: Das Thema werde angegangen, sobald das Dach saniert ist.

In der Sitzung sagte der Verein "Hier bei uns", er werde das Dach sanieren, wenn die Stadt das Material zahle. Oberdorf dankte für das Angebot, das er nun der Stadt weitergeben werde. Klein hofft, dass eine Anforderung, für die sich ein Verein so engagiert, schneller umgesetzt wird.

Weiterer Dauerbrenner war die Sanierung des Rathauses in der Bergstraße. Zudem wird eine Hängerkupplung für den dorfeigenen Traktor angefordert, der von Dorfhelfern und Vereinen genutzt wird. Auf Bürgeranregung hin soll der Fußweg zwischen Bergstraße und Langer Straße instandgesetzt werden.

bdg