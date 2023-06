Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verein MINT-Region Main-Tauber gegründet

MINT Fachkräfte der Zukunft sicher stellen

Main-Tauber 28.06.2023 - 08:58 Uhr < 1 Min.

Main-Tauber-Kreis. 30 Vertreter von Kommunen und Unternehmen gründeten am Dienstag in Tauberbischofsheim den Verein "MINT-Region Main-Tauber e.V." Sein Ziel ist die Vernetzung und der Ausbau von Angeboten für junge Menschen im gesamten Landkreis, die sie für den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistern. Damit will man einen wichtigen Beitrag für die Zukunft des Landkreises und seiner Unternehmen leisten.

Birger-Daniel Grein