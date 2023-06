Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Küls­heim-Hund­heim: Verein Bunter Hund will kulturell bereichern

Großes Festival geplant

Külsheim 12.06.2023 - 13:01 Uhr 3 Min.

Der neue Hundheimer Verein Bunter Hund plant für 2024 ein Sommerkulturfestival in Külsheim. Für dieses und weitere Projekte will man auch das besondere Ampitheater in Külsheim beleben. Darüber freuen sich die beiden Vereinsvorsitzenden Axel Brauch und Gesine Mahr. Foto: Birger-Daniel Grein

Im Gespräch mit unserem Medienhaus berichteten die beiden Vorsitzende Axel Brauch (45) und Gesine Mahr (48) über Ideen und konkrete Pläne. Brauch ist freischaffender Schauspieler und Regisseur, Mahr freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin.

Bereits in diesem Jahr soll es erste Aufführungen geben. »Wir würden gerne die beiden Einakter »Der Bär« sowie »Der Heiratsantrag« von Anton Tschechow aufführen«, sagt Brauch. Die Premieren sollen im August im Hof des Bunten Hunds in Hundheim stattfinden, weitere Aufführungen sind dort sowie im Amphitheater Külsheim geplant.

Dieses haben einst Schüler und Eltern der Pater-Alois-Grimm-Schule geschaffen. Ob die Aufführungen möglich werden, ist aktuell noch offen. Der Verein hat dafür Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg über den Landesverband freie Theater beantragt. »Die Aufführungen können stattfinden, wenn diese Mittel genehmigt werden«, betont der Regisseur. Mit einer Entscheidung rechne man Ende Juni. Für 2024 plant man ein großes Projekt das Hundstage-Festival, ein Kultursommer in Külsheim. Auch hier sind genehmigte Fördermittel Bedingung.

Wichtig ist dem Verein, auf die Wünsche und den Bedarf der Menschen vor Ort einzugehen. Daher hat Brauch aktuell eine Umfrage zu den Kulturwünschen und der Bewertung des bisherigen Angebots in der Region laufen. Ermöglicht wurde die umfassende Recherche über eine Förderung des Fonds für Darstellende Künste im Rahmen des Bundesprogramms »Neustart Kultur«. Gefördert werden damit ergebnisoffene künstlerische Recherchen und konzeptionelle Entwicklungen künstlerischer Vorhaben. Für drei Monate wird für die Recherche ein Honorar gezahlt und damit die Arbeit ermöglicht. Brauch erklärt, die Recherche werde länger dauern, die weitere Arbeit daran erfolge ehrenamtlich.

Beim Lesen der Ausschreibung des Programms sei ihm sofort die Recherche zum Bedarf und den Wünschen der Menschen in der Region um Külsheim zu Kunst und Kultur eingefallen. Für das geplante Festival wolle er herausfinden, wie zufrieden die Menschen mit dem aktuellen Kulturangebot sind, ob es für mehr einen Bedarf gibt und was sich die Menschen wünschen.

Außerdem sollen aus den Ergebnissen Tendenzen für die künftige Vereinsarbeit abgeleitet werden. Am Anfang standen Vorgespräche mit der Stadt Külsheim. Am 1. Mai startete Brauch eine anonyme Onlinebefragung zum Thema. Den Link verteilte er über Schulen, Vereine, Gewerbe und weitere Kontakte in Külsheim und den Nachbarstädten. »Ich schrieb etwa 180 E-Mails.« Aktuell gab es bereits 75 Antworten.

Die Umfrage läuft noch bis mindestens Ende Juni. Die Mehrheit der Antwortenden sei zwischen 26 und 65 Jahren alt. »Uns fehlen noch Antworten von Leuten unter 26, auch Kindern und Jugendlichen sowie Älteren«, wirbt er um weitere Teilnehmer. Zu finden ist die Umfrage auf https://www.kuelsheim.de.

»Ein Großteil der Antwortenden, rund 70 Prozent, wünscht sich mehr Kulturangebote in der Region«, berichtet er. Und Mahr ergänzt, sie hätte nicht mit so einem hohen Anteil gerechnet. Zur Bedeutung der Ergebnisse sagt Brauch: »Wir sehen hier ein großes Potenzial an Zuschauern, aber auch an Leuten, die selbst kulturell aktiv sein wollen.« Mahr betont: »Wir vom Bunten Hund werden auf die Wünsche aus der Befragung eingehen, zum Beispiel beim Hundstage-Festival.«

Besonderes Kulturcafé

Dieses soll, wenn die Förderung genehmigt wird, vom 31. Juli bis 4. August 2024 stattfinden. Es soll im Hof vor der Külsheimer Festhalle, dem Amphitheater, dem Schlosshof sowie im Bunten Hund in Külsheim stattfinden. Zudem ist ein besonderes Kulturcafé geplant. Es wird Workshops zum kreativen Gestalten und Bauen geben, Theaterworkshops für Kinder und Jugendliche, Theaterprogramme, Abendprogramme verschiedener kultureller Aspekte (unter anderem Theater, Musik, Tanz) sowie Theaterspaziergänge durch Külsheim. Entstehen soll ein Angebot für die ganze Familie. Beim Festival möchte man auch mit weiteren Vereinen aus der Region zusammenarbeiten.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann freut sich über das Engagement des neuen Vereins. »Die gesamte Region hat noch Potenzial für Kultur, vor allem Theater kommt bei uns zu kurz«, betont er.

Bestehende Angebote seien schnell ausverkauft. Er freut sich auch über die Nutzung des Amphitheaters, denn dieses sei aktuell meist im Dornröschenschlaf. Künftig solle es etwas mehr genutzt werden.

Hintergrund Den Verein Bunter Hund Hundheim haben im November zehn Bürger gegründet. Sie kommen alle aus dem Raum Stuttgart und wollen sich in der Region um Külsheim engagieren. Erster Vorsitzender ist Axel Brauch, Zweite Vorsitzende Gesine Mahr. Der Verein ist vom Finanzamt Tauberbischofsheim als gemeinnützig anerkannt. Aktuell läuft die Eintragung beim Vereinsregister. Sobald diese erfolgt ist, wird man um Mitglieder aus der Region um Külsheim werben. Am 21. Juli um 19 Uhr wird der Verein sich und seine Projekte im alten Rathaus Külsheim vorstellen. Vereinsziele sind die Stärkung der regionalen Kunst- und Kulturszene, Vernetzung von Künstlern sowie Vereinen untereinander und Schaffen generationsübergreifender Angebote. Vereinssitz wird die ehemalige Posthalterei in der Wertheimer Straße in Külsheim-Hundheim sein, die aktuell noch saniert und umgebaut wird. Dort sollen künftig auch Projekträume und ein Vereinscafé entstehen sowie Workshops und weitere Angebote stattfinden. Der Verein möchte gerne mit Partnern aus der gesamten Region zusammenarbeiten. Personen, Vereine und Gruppen, die Interesse an einer Zusammenarbeit haben, können sich per E-Mail an BunterHundHundheim@gmail.com beim Verein melden. (bdg)