VHS: Herbstprogramm für Wertheim enthält 214 Kurse und Vorträge

Hintergrund: Anmeldung und neue Angebote

Neben den Angeboten in Wertheim selbst bietet die Volkshochschule Wertheim auch wieder Kurse und Vorträge in Külsheim und Kreuzwertheim an.

Anmeldungen sind ab dem 1. September über www.vhs-wertheim.de möglich. Ab dem 2. September wird auch das Programmheft an alle Haushalte verteilt.

Neue Angebote: Kreativangebot rund ums Filzen, Erwachsenenkurs "Meditation zum Kennenlernen" und "Flexivit Ganzkörpertraining", Onlinevorträge zu "Elektronischer Patientenakte (ePA) und E-Rezept" sowie zur "Digitalisierung im Krankenhaus", Onlinekurs Neuhebräisch, Finanzbildung für Schulabgänger und ältere Schüler, Gebärdenkurs für Kinder ab sechs Jahren, Vorträge zum Erbrecht: "Wie kann ich meinem letzten Willen Geltung verschaffen" und "Der Pflichtteil".

Neu im Referententeam ist Constanze Bohl, Chefärztin für Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie an der Rotkreuzklinik Wertheim, die zwei Vorträge anbietet.

Ergänzend zu den im Heft angebotenen Vorträgen sprechen Günter Wamser und Sonja Endlweber am 14. November in der Dreschhalle Kreuzwertheim über "Die Abenteuerreiter - Long Way Home - Im Sattel durch Amerika". bdg