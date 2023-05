»Veranstaltung mit Kultcharakter«

»Havana Night«:Rund 2000 Besucher feiern bei der 15. Auflage der großen Partynacht in Bettingen

Wertheim 29.05.2023 - 19:56 Uhr 2 Min.

QR-Code Die Auftritte des »LED-Tänzers« in der feiernden Menschenmenge waren ein besonderes Highlight bei der »Havana Night« in der Mainwiesenhalle in Bettingen. Foto: Günter Herberich

Einmal im Jahr wird die Mainwiesenhalle zur Party Location: bei der »Havana Night«. Heuer passte in Bettingen einfach alles. Kein Regen wie im Vorjahr, man organisierte zwei Foodtrucks und es gab genügend Eis für die Cocktails.

Der Wertheimer Maximilian Brüstle fuhr extra drei Stunden aus Regensburg nach Bettingen, um seine Freunde vom Gymnasium endlich mal wieder zu treffen. »Das ist die coolste Veranstaltung im Raum Wertheim, außer dem Altstadtfest«, brachte er es auf den Punkt.

Zu Verdanken ist dies auch den beiden DJ´s Dr. Bamberger und »Max DNB«. Seit 22 Jahren steht Daniel Spath alias DJ Dr. Bamberger erfolgreich als DJ am Mischpult. Für »Bambi«, wie er von seinen Freunden genannt wird, spielt das richtige Fingerspitzengefühl bei der Musikwahl eine große Rolle. »Beim Publikum zu erkennen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Musik aufzulegen, das Gespür muss man haben.«

»Der Vibe ist hier echt gut«

Das hatte er offenbar, denn Julia aus Lohr meinte: »Der Vibe ist hier echt gut, damit hab' ich nicht gerechnet.« Gespielt wird an den Turntables auf der Bühne von den beiden DJ´s alles, »Hip-Hop, House, Malle, was halt so passt, querbeet, für jeden Musikgeschmack etwas«, sagte der Homburger Max Dornbusch, der in diesem Jahr auch wieder bei den großen Partys in Novalja (Kroatien) auflegt.

Ein Hingucker war der futuristische »LED-Tänzer«. Bei seinen beiden Auftritten animierte er das Publikum zum Mittanzen und wurde gefeiert.

Daniel Spath arbeitet als Servicetechniker. Im »richtigen Leben« ist er Familienvater, verheiratet und hat zwei Kinder. Rund vier- bis fünfmal im Monat ist er als DJ unterwegs. »Ich will ja gar nicht so viel machen, das Auflegen ist ein Ausgleich zu meinem normalen Job, ich mach das mit Herz«, erzählt er im Gespräch mit unserem Medienhaus.

»Ich bin pitschnass und mach mal 'ne Pause«, sagte er nach zwei Stunden, als ihn »Max DNB« ablöste. Daniel Spath ist sich sicher, dass die Musik auch vom Alter der Gäste etwas abhängig ist. »Das ist in der Tat der Fall. Man sieht es oft schon an den Gesichtern der Leute, ob sie ankommt oder nicht. Dann kann man entsprechend reagieren.«

Seit 2012 legt »Dr. Bamberger« in Bettingen bei der »Havana Night« auf. »Unglaublich, wie der Bass brummt und dass so viele junge Leute hier tanzen«, freut sich der Lindelbacher Hubert Schäfer. Er ließ sich trotz seiner 61 Jahre die Bettinger »Havana Night« nicht entgehen.

Edgar Nenner, Vorsitzender des TSV Bettingen, kennt sich bestens aus, wenn es um die »Havana Night« geht. »2007 hatten wir die Stadtmeisterschaft, damals hatte Kilian Beck als Kassier die Idee, eine Havana-Nacht mit Cocktail-Bar im Freien zu organisieren«, erfuhr man von ihm. »Mittlerweile ist dies eine Veranstaltung mit Kultcharakter im Wertheimer Raum«. Warum es dazu kam, ist ganz einfach, meint er. »Sie findet draußen und drinnen statt. Wir haben uns einiges einfallen lassen. Die Lounge zum Chillen, zwei Foodtrucks, die große Red-Bull-Cocktailbar, so was kommt bei den Jugendlichen an.«

Was den Altersschnitt betrifft, liegt dieser nach seinen Schätzungen zwischen 18 und 40 Jahren. »Natürlich kommen auch über 50-Jährige, weil sie wissen, dass man hier immer wieder alte Freunde und Bekannte treffen kann«, so Nenner.

Damit alles reibungslos funktioniert, sind zwei Tage Aufbau erforderlich. 75 Helfer hat der TSV Bettingen im Einsatz, dazu Rettungskräfte des DRK. Mit 25 Bauzäunen wurde das Gelände komplett abgesperrt. Eine Tonne Eis wurde für die Veranstaltung am Freitagabend angekarrt. »Im letzten Jahr haben die 700 Kilogramm nicht gereicht«, erfuhr man von dem Vorsitzenden. Gefühlt waren am Freitagabend noch mehr Gäste in Bettingen als im Jahr zuvor.

GÜNTER HERBERICH