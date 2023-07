Distelhäuser Brauerei: Junger Chef Moritz Bauer setzt auf die Nähe zu Kunden

Verankerung statt Massenmarkt

Tauberbischofsheim-Distelhausen 10.07.2023 - 15:17 Uhr 2 Min.

Fotoshooting in der Distelhäuser Brauerei mit Moritz Bauer und Christoph Ebers am 15.06.23.

Eine Entwicklung, die den 28-Jährigen, der erst seit wenigen Wochen geschäftsführender Gesellschafter im Familienbetrieb ist, eigentlich beunruhigen sollte. Tut sie aber nicht.

Schließlich ist Bier das Produkt, womit die Brauerei ihr Geld verdienen will. Der rückläufige Bierkonsum belaste die mittelständische Brauerei vergleichsweise weniger als die großen Brauereien, die mit ihren Bieren vor allem auf den Massenabsatz setzen, ist für Geschäftsführer Christoph Ebers klar, dass man sich gar nicht erst am Preiswettbewerb der großen Brauereien im Einzelhandel beteiligen werde.

»Die Absatzmenge war nie eine für uns entscheidende Größe«, legt Moritz Bauer großen Wert darauf, die Marke und damit »die Werthaltigkeit der Arbeit« in der Region über langfristige Geschäftsbeziehungen zu verankern. »Mit unseren Kunden - den Konsumenten unserer Biere - verbindet uns eine langjährige Treue und Wertschätzung«, so Bauer. Der Biergenuss, so formuliert es Geschäftsführer Christoph Ebers, stehe klar im Vordergrund. Und da ist weniger Bierkonsum in der Geschäftsphilosophie der Distelhäuser Brauerei dann oftmals mehr.

Festbiere

Distelhäuser braut schon seit Jahren das Festbier für eine Reihe von Volksfesten in der Region. In diesem Jahr auch wieder für die Wertheimer Michaelismesse, die nach der Corona-Pause heuer erstmals wieder auf dem Festplatz und in der Main-Tauber-Halle stattfinden wird. Wie wichtig ist das eigens für die Wertheimer Messe gebraute Bier betriebswirtschaftlich und marketingtechnisch für eine regionale Brauerei mit ihren 118 Beschäftigen? Für Moritz Bauer steht die betriebswirtschaftliche Betrachtung bei solchen Festen nicht im Vordergrund: Wichtiger sei ihm, mit den Kunden zu feiern, »als Partner für die Menschen da zu sein«, begründet er das Engagement der Brauerei auf Volksfesten.

Und wie geht Bauer mit dem dem Trend um, dass gerade Jugendliche immer häufiger zu Mischgetränken greifen, statt ein Bier oder ein Glas Wein zu trinken? »Seit mindestens 40 Jahren steht alle zwei bis drei Jahre ein Markt- oder Trendforscher auf und stellt werbewirksam fest, dass die Jugend kein oder weniger Bier trinkt«, ist er überzeugt, dass der Bier- oder Weinkonsum auch eine Frage des Alters sei. »Ehrliche und natürliche Getränke« werden seinen Beobachtungen zufolge »erst mit einer gewissen Reife mit Genuss konsumiert«. Klar sei allerdings auch, dass es für alle diejenigen, die einen anderen Geschmack suchten, auch Alternativen gebe - natürlich auch alkoholfrei, wirft Bauer einen Blick in das mit 22 Sorten nicht gerade kleine Sortiment der Brauerei.

Hoher Kostendruck

Laut Deutschem Brauerbund stehen Brauereien unter einem hohen Kostendruck. So seien allein die Ausgaben für Braumalz seit Anfang 2022 um bis zu 150 Prozent gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut einer aktuellen Umfrage unter den 1500 deutschen Brauereien sehen sich die Betriebe bei fast allen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen mit gestiegenen Preisen konfrontiert. So sind die Kosten für Glasflaschen seit Anfang 2022 ebenfalls um bis zu 140 Prozent gestiegen, bei Strom und Gas hat der Brauer-Bund Preissprünge bis zu 150 beziehungsweise 500 Prozent ermittelt.

»Wir versuchen, diese Kosten so lange wie möglich aufzufangen«, erläutert Moritz Bauer eine Einkaufsstrategie, die auf eine langjährige Zusammenarbeit mit den Lieferanten setzt. »Dadurch können wir extreme Preissprünge häufig dämpfen oder über einen längeren Zeitraum strecken«, ist sich Bauer allerdings auch sicher, dass »die aktuell immer noch hohen Beschaffungspreise mittelfristig zu höheren Bierpreisen führen werden.«

Hintergrund: Distelhäuser Brauerei Die Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co. KG ist eine mittelständische Brauerei im Tauberbischofsheimer Stadtteil Distelhausen. Das 1811 gegründete Unternehmen wurde im Jahr 1876 von Ernst Bauer übernommen. Heute wird die Firma in siebter Generation von der Familie Bauer geführt. Der 28-jährige Moritz Bauer ist seit wenigen Wochen geschäftsführender Gesellschafter der Firma. Nachdem Manager Roland Andre in den Ruhestand gegangen ist, wird die Brauerei von Bauer und Geschäftsführer Christoph Ebers geführt. Nach einer Ausbildung zum Brauer und Mälzer, dem Abschluss zum Betriebswirt und Praktika in verschiedenen Brauereien hat Moritz Bauer die Familienbrauerei übernommen. Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen 118 Beschäftigte (darunter neun Auszubildende). Bei einem Vertriebsgebiet von Würzburg bis Heilbronn erzielte die Brauerei im vergangenen Jahr einen Umsatz von 17,7 Millionen Euro. Coronabedingt waren es im Jahr 2021 lediglich 11,5 Millionen Euro gewesen. gufi