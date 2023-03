Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim hat mehr als 6000 Mitglieder

Tauberbischofsheim 22.03.2023 - 13:10 Uhr 1 Min.

Vorsitzender Kurt Weiland empfing dazu zahlreiche Vertreter der Ortsverbände, Mitglieder und Ehrengäste, unter anderem MdL Professor Wolfgang Reinhart (Landtagsvizepräsident), Elisabeth Krug (Kreissozialdezernentin), Ronny Hübsch (Geschäftsführer VdK-Bezirksverband Nordbaden) und Werner Seeger (Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Bad Mergentheim).

»Beachtliche Leistung«

Erneut erfreulich entwickelt habe sich die Mitgliederzahl des VdK-Kreisverbands, die im Herbst 2022 die 6000er-Marke erreichte sowie zwischen 1. Januar 2022 und Ende Februar 2023 von 5834 auf 6036 Personen anstieg. »Diese beachtliche Leistung, haben wir sowohl dem Hauptamt als auch dem Ehrenamt zu verdanken«, betonte Weiland.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten stand die Kampagne des VdK-Bundesverbands »Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung«, in die sich auch der KV Tauberbischofsheim mit einem zu dieser Thematik extra neu gegründeten Arbeitskreis eingebracht hatte.

Hilfsaktion für Geflüchtete

Bereits im Februar 2022 startete der KV Tauberbischofsheim einen Aufruf, angesichts des Kriegs in der Ukraine von dort Flüchtende zu unterstützen und zu betreuen sowie die aktive Mithilfe, Wohnraum zu suchen oder zu vermitteln. Gleichzeitig sammelte der VdK-KV Geld- und Sachspenden zugunsten Flüchtlinge aus der Ukraine, beispielsweise bei einem »Gerlachsheimer Brückenschoppen« der örtlichen CDU.

Eine in der abgelaufenen Geschäftsperiode 2022 insgesamt positive Wirtschaftssituation des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim meldete laut Mitteilung Schatzmeisterin Margot Härtl. Verabschiedet wurde der bisherige Jugendvertreter und Beisitzer Marco Hess, der auf eigenen Wunsch aus diesem Amt ausscheidet.

Moderner Dienstleister

Der VdK als mit insgesamt über zwei Millionen größter Deutschlands sei sowohl für alle Menschen jeglichen Alters von Jung bis Alt da als auch ein moderner Dienstleister mit vielfältigen und umfassenden Serviceangeboten, hoben unisono Landtagsvizepräsident Professor Wolfgang Reinhart, Kreissozialdezernentin Elisabeth Krug und Bürgermeisterstellvertreter Andreas Lehr hervor.

Zudem bezeichneten sie den VdK als »Kitt der Gesellschaft« und sozialpolitisch aktiven Interessensverband, der angesichts der immer höheren Zahl an älteren Senioren und Pflegebedürftigen noch zunehmend weitere Bedeutung bekomme.

Wesentliche Höhepunkte des VdK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim im laufenden Jahr sind die 3. VdK-Gesundheitstage von Samstag, 13. Mai, bis Sonntag. 14. Mai, in Grünsfeld. Die Gesundheitstage in und neben der Stadthalle Grünsfeld stehen unter dem Motto »Nächstenpflege - Chancen und Herausforderungen in der Zukunft«. Dazu werden zu Themen wie etwa Pflege, Barrierefreiheit, Rente, Reha und Soziales eine Ausstellung sowie Fachvorträge präsentiert.

Ein Rahmenprogramm mit vielen, teils renommierten Musikgästen sowie eine Bewirtung mit vielfältigen Angeboten runden die Gesundheitstage ebenso wieder sowohl kulturell unterhaltsam als auch kulinarisch ab.

Festschrift zum 75. Jubiläum

Zum 75. Jubiläum des Kreisverbands werde eine Festschrift erstellt und bei den Gesundheitstagen herausgegeben sowie eine Jubiläumsfeier für geladene Gäste veranstaltet, heißt es abschließend.

