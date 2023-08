Da sta­un­te Be­zirks­kan­tor Cars­ten Wie­de­mann-Hohl nicht sch­lecht: über 150 Be­su­cher ka­men am Mitt­woch in die Stifts­kir­che, um den ame­ri­ka­ni­schen Chor En­co­re - Crea­ti­vi­ty For Ol­der Adults zu hö­ren. Vie­le re­gel­mä­ß­ig zu den Kon­zer­ten in Wert­heim er­schei­nen­de In­ter­es­sier­te, Mit­g­lie­der ver­schie­de­ner Wert­hei­mer Chö­re und Tou­ris­ten wur­den von der Di­ri­gen­tin Ka­thryn Har­sha herz­lich be­grüßt.