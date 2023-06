Urban Priol ist am 15. September zu Gast in Reicholzheim

Kultur: Kleinkunstverein Convenartis präsentiert Programm für zweites Halbjahr - Tickets sind ab sofort erhältlich

Wertheim 22.06.2023

Urban Priol.

Den Anfang macht am Freitag, 15. September, Urban Priol. Er tritt in der Turn- und Festhalle Reicholzheim auf. Die Veranstaltung findet als Kooperation mit dem VfB Reicholzheim statt. Priol präsentiert sein Programm "Im Fluss". "Der Name ist Programm", verrät Hörnig: "Der Kabarettist passt es immer an die aktuelle Zeit an. Das heißt, selbst wer es schon gesehen hat, wird ein neues Programm erleben."

Am Samstag, 30. September, feiert ein Format Jubiläum: Zum zehnten Mal wird im Gewölbekeller der Wertheimer Affe verliehen. "Wir haben im Lauf der Jahre einige Änderungen vorgenommen. Aber das Grundprinzip ist gleich geblieben: Wir geben jungen Künstlern eine Plattform, einen 20- bis 25-minütigen Auszug aus ihrem aktuellen Programm zu präsentieren. Über den Sieger entscheidet das Publikum. Dieser bekommt anschließend einen Termin für einen Soloauftritt", erläutert der Programmmacher. Bei den anderen Kandidaten sei ein weiteres Gastspiel in Wertheim nicht ausgeschlossen - wenn sie das Publikum überzeugen. Dieses Jahr treten Marie-Theres Reinker, Jörg Kaiser und Liese-Lotte Lübker an. Die Moderation übernimmt der neue Sitzungspräsident der Fasnacht Veitshöchheim, Christoph Maul.

Literarisch wird es am Samstag, 7. Oktober, wenn das Lyriksündikat, eine Autorengruppe aus Uissigheim, bei der der Reicholzheimer Martin Köhler mitwirkt, selbst verfasste Texte präsentiert. "Die vier Autoren sind sehr unterschiedlich, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein", verspricht Hörnig. Der Abend soll der Auftakt für eine neue literarische Reihe sein, die sich unter dem Motto "Sagen, Mythen und Legenden" mit dem Heimatraum beschäftigt.

Wer schon immer wissen wollte, ob die Schotten nun etwas unter ihrem Rock tragen, erhält vielleicht am Samstag, 14. Oktober, die Antwort: Dann treten die beiden in Wertheim bereits bekannten Kabarettisten Matthias Tretter und Sven Kemmler zum "Schottenabend" an. Sie werden allerhand Interessantes zu Eigenarten der Menschen im Norden Großbritanniens zum Besten geben. Selbstverständlich darf dabei das Glas Whiskey nicht fehlen.

Die nächste Lesung gilt einem Klassiker der deutschen Literatur: Heinrich Heine. Der Weimarer Schriftsteller Hubert Schirneck hat sich mit dem Dichter auseinandergesetzt und wird am Samstag, 28. Oktober, einiges aus dessen Leben und Werk zum Besten geben.

Am Samstag, 4. November, gibt sich Bodo Bach die Ehre. Dieser Auftritt des seit zwanzig Jahren aktiven Comedians ist die zweite Kooperation des Kleinkunstvereins mit dem Kloster Bronnbach und wird dort im Bernhardssaal stattfinden.

Danach wird es musikalisch: Drei Veranstaltungen liefern Genuss für jeden Musikgeschmack. Am Samstag, 11. November, geht es los mit dem Duo Schirneck und Keune. Die beiden Musiker präsentieren einen Tribut an Neil Young, bei dem sie seine Songs spielen und Anekdoten aus dem Leben des Künstlers zum Besten geben.

Eine Ehre ist es für Convenartis, dass für Sonntag, 12. November, die Jazzsängerin Fola Dada mit der Würzburger Big Band gewonnen werden konnte. Sie ist Preisträgerin des Deutschen Jazz-Preises 2022 im Bereich Gesang. "Wir sind stolz, dass wir sie direkt im Jahr nach dieser Auszeichnung für einen Auftritt in Wertheim gewinnen konnten", sagt Hörnig. Die Veranstaltung wird wegen der Größe der Band und der zu erwartenden hohen Besucherzahl in der Aula Alte Steige stattfinden.

Der Abschluss des musikalischen Reigens bildet schließlich die Rainer-Schwandner-Band, die am Samstag, 25. November, zur Langen Nacht des Klezmers einlädt. Sie präsentiert jiddische Musik.

Am Donnerstag, 30. November, gibt es eine weitere Lesung, gestaltet von der hauseigenen Literatengruppe Gewölbe-Schreiber. Die Hobbyautoren präsentieren nach der langen Corona-Zwangspause erstmalig wieder Texte aus ihrem Schaffen. Man darf auf ganz unterschiedliche Genres und Stile gespannt sein.

Den Abschluss des zweiten Halbjahrs macht schließlich am Samstag, 9. Dezember, der Kabarettist Stefan Waghubinger, der schon häufiger Gast im Keller war. Er präsentiert sein Programm "Ich sag's jetzt nur zu Ihnen".

Der Verein äußert abschließend, dass er sich immer über Menschen freue, die sich bei den Gewölbe-Schreibern, den Gewölbe-Gauklern oder bei der Gestaltung oder technischen Unterstützung der Veranstaltungen einbringen wollen. Der Vorverkauf für das zweite Halbjahr ist gestartet. Karten gibt es unter anderem an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen zum Vorverkauf: https://www.convenartis.de

