Unterstützung für Hallenbad zugesichert

Neubau: Wertheimer SPD wirbt bei Abgeordnetem

Wertheim 09.07.2023 - 17:58 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Thema liegt der Wertheimer SPD am Herzen, deren Gemeinderatsfraktion zuletzt 2019 einen Antrag dazu gestellt habe, wie der SPD-Ortsvorsitzende Thomas Kraft am Samstag in einem Pressetext erinnerte. Kraft hob in diesem Zusammenhang SPD-Gemeinderat Ingo Ortel hervor, der Betriebsleiter der Bädergesellschaft ist.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Kevin Leiser aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall/Hohenlohe ließ sich von den Argumenten pro Hallenbad-Neubau, die Kraft und Ortel nannten, offensichtlich überzeugen. Jedenfalls verkündete Kraft nun am Samstag, dass Leiser zugesichert habe, einen Zuschuss-Antrag beim Bund für das Hallenbad-Projekt zu unterstützen. Leiser betreut für die SPD-Bundestagsfraktion auch den Main-Tauber-Kreis.

Durch die Schließung des Hallenbades in Tauberbischofsheim sei deutlich geworden, dass die Wasserflächen in den kühleren Jahreszeiten tendenziell abnehmen würden, schrieb Kraft in seiner Pressemeldung. Ortel habe argumentiert, dass ein Hallenbad wie in Wertheim kein Spaßbad sei, sondern notwendig. »Ein Punkt ist Schwimmunterricht. In einer Gemeinde mit zwei Flüssen ist es wichtig, dass die Menschen schwimmen können«, wird in der SPD-Mitteilung weiter betont. Die DLRG mache sich hier sehr verdient und brauche die Wasserfläche auch für das eigene Training. Der Unterricht in Schulen sowie der Gesundheitssport sei ebenfalls sehr wichtig.

hage