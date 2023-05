Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Unterschüpfer musizieren im Abteigarten

Blasmusik am Sonntag: Reihe im Kloster Bronnbach am Muttertag fortgesetzt - Zahlreiche Besucher - Nächste Tour nach Hamburg

WERTHEIM-BRONNBACH 15.05.2023 - 16:26 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Musikverein Unterschüpf mit dem Dirigenten Martin Schindler. Foto: Elita Schrenker

Bei wechselndem, meist sonnigem Wetter hatten sich während des eineinhalbstündigen Konzerts auf dem Klostergelände zahlreiche Besucher eingefunden und nahmen das für manche ganz unerwartete Musikangebot gern an.

Vorbeikommende legten einfach eine kleine Pause ein, setzten sich auf die einladend aufgestellten Stühle und freuten sich neben der Musik an den Akeleien und Wildblumen, die jemand freundlicherweise beim Rasenschnitt im Abteigarten verschont hatte. Auch vom Garten der Orangerie aus verfolgten viele Besucher den Auftritt der Kapelle.

In Vertretung des verhinderten Dirigenten hatte Vorsitzender Martin Schindler die Leitung übernommen. Durch das Programm führte Jugendleiter Felix Rieger.

Erinnerung an Sisi

Mit »Ohne Liebe kann man nicht durchs Leben geh'n« startete die Kapelle. Weiter ging's mit »Aus Böhmen kommt die Musik« und »Rosamunde«. Ein Stück war der österreichischen Kaiserin Sisi gewidmet, und in »Von Freund zu Freund« kamen als Solisten Tom und Harry mit ihren Instrumenten zum Einsatz. Der Verein hat sich vor allem der böhmischen Volksmusik, die im Marsch-, Polka- oder Walzerrhythmus komponiert ist, verschrieben. Aber auch eine Hommage an Tirol oder das Stück »Brass Machine« wurden vorgestellt. Einige begeisterte Anhänger und die Familienangehörigen der Musiker ließen sich nicht zweimal bitten und sangen die Texte begeistert und lautstark mit.

Das Orchester besteht seit 60 Jahren, und Schindler erzählte von den Auftritten der Musiker aus dem relativ kleinen Ort Unterschüpf mit etwa 850 Einwohnern Ende der 70er in den USA, Ende der 80er in Belgien und 1994 in Brasilien. Eine nächste Tour ist nach Hamburg geplant. Ende August lädt der Ort dann zu seinen 45. Schüpfer Weintagen ein. mit der traditionellen Weinprobe im Unterschüpfer Wasserschloss beginnen.

ELITA SCHRENKER

Im Überblick: Weitere Termine der Blasmusiker Folgende Blasmusik-Termine stehen im Kloster Bronnbach noch an: 18. Juni: Musikverein Eintracht Külsheim 1925; 16. Juli: Musikkapelle Lengfurt; 13. August: Musikkapelle Dertingen; 17. September: Musikverein 1900 Rauenberg, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. (es)