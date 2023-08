Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Monika Funke: Unternehmerin am Beckenrand

Freiberufliche Schwimmmeisterin unterstützt das Team in Wertheim

Wertheim 31.08.2023 - 16:00 Uhr 3 Min.

Monika Funke ist freiberufliche Rettungsschwimmerin. Im Sommer arbeitet sie in Wertheim.

Funke ist längst nicht die einzige Unternehmerin in der Branche. Immer mehr festangestellte Kollegen folgen ihrem Vorbild: Sie geben ein Stückchen persönliche Sicherheit auf, gewinnen dafür aber auch Freiheiten. Die Ungarin ist rundum quirlig, immer freundlich, immer in Bewegung, die Badegäste schätzen sie. Das Wertheimer Freibad in den Christwiesen ist seit Jahren Funkes fester Sommerarbeitsplatz.

Eigentlich hatte sie daheim in Ungarn einmal Fliesenlegerin gelernt, ehe sie ihrer Heimat 2011 den Rücken kehrte. Eine Putzstelle in einem nordrhein-westfälischen Hallenbad war ihre erste Station, bis zum Rettungsschwimmer-Diplom war es dann nicht mehr weit. Seit 2013 ist sie selbstständig. »Das eröffnet einfach bessere finanzielle Möglichkeiten«, sagt sie. Im Durchschnitt gingen die festangestellten Kollegen mit 1500 Euro heim - Wertheim allerdings bezahle seine angestellten Fachkräfte besser.

Das Geschäftsmodell sieht vor, dass Funke als Rettungsschwimmerin meist kurzfristig einspringt. »Vielleicht für sechs bis acht Wochen, irgendwo in Deutschland, irgendwo zwischen der Nordsee und dem Allgäu.« Dann rückt sie an, parkt den Wohnwagen neben dem jeweiligen Bad und macht ihren Job. Im Sommer, wenn Personal notorisch knapp ist, verlangt sie mehr Geld, im Winter etwas weniger. Als Selbstständige muss sie Kranken- und Sozialversicherung selbst bezahlen, Versicherungen gegen Unfälle und Berufsunfähigkeit, den Steuerberater. Da komme schon einiges zusammen, sagt sie.

»Anfangs war es ungewohnt«, oft habe sie auch Angst gehabt, allein im Wohnwagen. Wobei: »Im Winter irgendwo in den Bergen arbeiten, draußen liegt viel Schnee, im Wohnwagen ist es schön warm, und das Gulasch auf dem Herd?«, schwärmt die 47-Jährige. Auch das habe absolut seinen Reiz. Ein paar Monate am Stück könne man das wirklich gut machen, aber irgendwann wolle man dann doch wieder nach Hause.

Ein neues, festes Zuhause hat Funke jetzt in Wertheim, das Freibad von dort aus immer im Blick. 2017 verbrachte sie ihren ersten Arbeitssommer in den Christwiesen. Dem Ein-Sommer-Vertrag folgte ein Drei-Sommer-Vertrag. »Und es geht bestimmt auch weiter«, sagt sie zuversichtlich. Man möge sich: sie die Wertheimer, die Wertheimer sie. Ein dickes Lob hat Funke für Ingo Ortel, den Betriebsleiter der Bädergesellschaft: »Ingo ist der beste Chef, den ich je hatte. Alle hier sind unglaublich nett, ich fühle mich total wohl.«

Dass sie für den kommenden Winter derzeit noch kein Arrangement mit einem Badbetreiber gefunden hat, beunruhigt sie nicht. »Im Oktober fahren wir sowieso immer in den Urlaub, irgendwo ans warme Meer«, erzählt sie. Mal nicht genau zu wissen, was kommt, sei Teil der Selbstständigkeit, es eröffne aber auch große Freiheiten. »Mit ein paar Rücklagen muss ich nicht jeden Vertrag annehmen, und ich kann immer auswählen, wo ich arbeiten will«, erklärt Monika Funke. »Das ist meine Freiheit.«

Die liege aber nicht jedem. Ein bisschen abenteuerlustig müsse man schon sein, doch dann sei es perfekt - und vor allem lerne man in den teils ganz unterschiedlichen Bädern ja auch sehr viel dazu. Das schafft Vergleichsmöglichkeiten, und Wertheim kommt bei Funke richtig gut weg: »Ein tolles, modernes und gut ausgestattetes Bad mit riesigen Grünflächen und großen Bäumen. Und wenn dann auf dem Main noch die Schiffe vorbeifahren, schöner geht es doch gar nicht.«

Einziges Manko: Manch anderes Bad habe mehr Personal. »Es ist natürlich schade, denn wir habe so viele tolle Attraktionen hier im Bad, können sie aber immer nur abwechselnd und zeitweise öffnen.« Das Gesetz fordert, dass jeweils ein Rettungsschwimmer ganz in der Nähe ist, um die Sicherheit der Badenden zu gewährleisten.

Betriebsleiter Ingo Ortel erklärt, das Selbstständigen-Modell sei im Moment für die Stadt Wertheim die deutlich wirtschaftlichste Lösung. Viele Rettungsschwimmer-Kollegen gingen mittlerweile den Weg in die Selbstständigkeit. »Man kann da gutes Geld verdienen, muss sich aber auch selber absichern«, erklärt er. Ein Problem sieht er in zahlreichen Badbetreibern, die nicht bereit seien, ihr Fachpersonal angemessen zu bezahlen. Das führe dazu, dass Stellen unbesetzt blieben und einst festangestellte Kollegen in die Selbstständigkeit abwanderten.

Für Wertheim rechne sich die Arbeit mit Selbstständigen, weil die Stadt zwar ein großes Freibad, aber nur ein kleines Hallenbad hat. »Einen festangestellten Mitarbeiter müsste ich auch über den Winter beschäftigen können und dann natürlich auch bezahlen«, sagt Ortel.

