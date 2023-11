Unterkünfte für Flüchtende werden rar

Zustrom stellt Main-Tauber-Kreis vor Herausforderungen

MAIN-TAUBER-KREIS 03.11.2023 - 11:24 Uhr 4 Min.

Wohnraum für geflüchtete Menschen sind auch im Main-Tauber-Kreis eine der großen Herausforderungen. In den Räumen des DRK in der ehemaligen Rettungswache in Wertheim soll Wohnraum für Flüchtlinge entstehen. Foto: Birger-Daniel Grein

Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamts Main-Tauber-Kreis, erklärte, die geflüchteten Menschen bringe man in Gemeinschaftsunterkünften unter. Dies seien sowohl feste Gebäude wie auch Wohncontaineranlagen. Aktuell verfüge man über insgesamt 13. Diese befinden sich in Tauberbischofsheim, Gerlachsheim, Unterwittighausen, Weikersheim, Külsheim und Bad Mergentheim. »Mit einer Notunterkunft in Königshofen stehen derzeit insgesamt rund 1000 Plätze für die vorläufige Unterbringung zur Verfügung«, erklärt Moll.

Kaum Betreuungspersonal

Die Schaffung weiterer Unterkünfte gestalte sich zusehends schwierig und sei für das Amt für Immobilienmanagement, neben den laufenden anderen Projekten, eine sehr große Herausforderung. Das Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration sei sehr stark bei der Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten gefordert. »Hier ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass es kaum noch möglich ist, das für die Betreuung der Geflüchteten notwendige Personal bereitzustellen.« Auf die Frage, ob es in absehbarer Zeit dazu kommen könne, dass zur Unterbringung geflüchteter Menschen Turnhallen genutzt werden müssen, antwortet er: »Ja, wir sind nur noch einen halben Schritt vor der Lage.« Landrat Christoph Schauder sei der Auffassung, dass die europäische und deutsche Asylpolitik dringend reformiert werden müsse, so dass Menschen ohne Bleibeperspektive zügig zurückgeführt und die Menschen mit Bleibeperspektive gleichmäßiger auf die EU-Staaten verteilt werden könnten, so Moll weiter.

In Wertheim erfolgt die Unterbringung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung nach einem dezentralen Konzept in Wohnungen, die die Stadt zu diesem Zweck in der Innenstadt, in den Stadtteilen und Ortschaften angemietet hat.

In der ehemaligen Rettungswache will die Stadt in den bislang vom DRK-Kreisverband genutzten Räumen künftig 20 Geflüchtete unterbringen (wir berichteten).

Laut Pressesprecherin Angela Steffan ist die Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen eine herausfordernde Aufgabe mit zunehmendem Aufwand. »Vor allem in den Bereichen Gebäudemanagement und Integrationsmanagement müssen die personellen Ressourcen verstärkt werden.« Dankenswerterweise könne man weiterhin auf das ehrenamtliche Engagement aus den Reihen der Bürger zählen. »Eine Unterbringung in Turnhallen schließen wir in absehbarer Zeit aus. Die Stadt Wertheim schöpft vorher alle anderen Möglichkeiten aus, Unterbringungskapazität zu schaffen«, betont sie. Hinsichtlich der Forderung an die Politik schließt sich Wertheim dem Positionspapier der kommunalen Spitzenverbände Baden-Württemberg (»Stuttgarter Erklärung für eine realitätsbezogene Flüchtlingspolitik«) an.

Die Stadt Külsheim bringt aktuell acht Personen der kommunalen Anschlussunterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft unter, weitere acht konnte man in kommunal angemieteten Wohnungen unterbringen. Der Zustrom geflüchteter Menschen sei derzeit etwas nachlassend, erklärt Bürgermeister Thomas Schreglmann »Dies liegt aber an der Jahreszeit.« Die Stadt sei an der Belastungsgrenze angekommen. »Bei unserer Gesamtgröße von rund 5200 Einwohnern bedeutet der Zuzug von 185 Flüchtlingen ein Zuwachs von etwa 3,5 Prozent«.

Klagende Vermieter

Die Kindergärten und Schulen könnten keine weiteren Kinder ohne deutsche Sprachkenntnisse mehr aufnehmen. »Auch hier sind wir voll am Anschlag. Erste Vermieter klagen zudem über nicht vermietbare Wohnungen im Bereich von größeren Gemeinschaftsunterkünften.« Stand heute sei die Nutzung von Turnhallen für die Unterbringung nicht nötig. »Das Land kann vermutlich wenig bewegen, aber der Bund muss sich schleunigst Gedanken machen, ob das lukrative, deutsche Asylrecht in seiner jetzigen Form so überhaupt noch finanzierbar ist«, so Schreglmann.

Die Stadt Freudenberg verfügt laut Bürgermeister Roger Henning über einige städtische Unterkünfte, die man in erster Linie belegen wolle. »Diese Möglichkeiten sind allerdings momentan ausgeschöpft, so dass wir im Bedarfsfall Wohnraum anmieten müssen. Alle Flüchtlinge werden aktuell in der Kernstadt untergebracht.« Der Zustrom lasse nicht nach, aber die Kapazitäten in Bezug auf Wohnraum und Betreuung seien ausgeschöpft. »Neben den Belastungen durch Wohnraum-Knappheit und Betreuungsbedarf gibt es einen Mangel an Kindergarten- und Schulplätzen.«

Bis jetzt konnte Freudenberg die Unterbringung von Geflüchteten in Turnhallen vermeiden. »Es ist aber davon auszugehen. dass die Zuweisungen weiter steigen und kein Wohnraum gefunden wird«, befürchtet Henning. Die Stadt bereite sich aktuell auf Containereinrichtungen vor, um eine Belegung von Turnhallen oder Dorfgemeinschaftshäusern zu verhindern. »Die Kosten werden jedoch jeglichen Rahmen sprengen, so dass dann an anderer Stelle Haushaltsmittel eingespart werden müssen«, so der Bürgermeister. Henning betont in Richtung Politik, zunächst einmal sei es wichtig, zum Erhalt des sozialen Friedens und der Integration der vorhandenen Schutzsuchenden einen weiteren Zustrom massiv zu begrenzen.

Hintergrund: Flüchtlingszahlen im Main-Tauber-Kreis 2023 wurden bis einschließlich 30. September insgesamt 630 Menschen in die vorläufige Unterbringung des Main-Tauber-Kreise aufgenommen. Zu diesem Stichtag seien in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Menschen aus Afghanistan, Ukraine, Tunesien, Syrien, Türkei, Irak, Georgien, Nordmazedonien, Iran untergebracht gewesen. Genannt wurden hier folgende Herkunftsländer mit mehr als zehn Personen. Zum Vergleich: Dem Landkreis wurden von Januar bis September 2022 insgesamt 405 geflüchtete Menschen zugewiesen. Dies entspricht einem Plus von mehr als 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamts, hatten die Zugänge von Asylsuchenden selbst für den stets zugangsstarken Herbst ein herausragend hohes Niveau erreicht und steigen weiterhin an. In die Große Kreisstadt Wertheim zogen laut Pressestelle der Stadtverwaltung aus der Ukraine dieses Jahr bislang 126 Schutzsuchende zu. Vom Landratsamt wurden zur kommunalen Anschlussunterbringung weitere 58 Menschen zugewiesen. Von den Zugewiesenen stammen etwa ein Drittel aus der Ukraine. Die weiteren Geflüchteten kommen aus arabischen und afrikanischen Ländern. Laut Angela Steffan, Pressesprecherin der Stadtverwaltung Wertheim, zeigt die Zahl der Zuweisungen von Geflüchteten durch den Landkreis in die Anschlussunterbringung steigende Tendenz. Für nächstes Jahr rechnen wir, nach vorläufiger Prognose des Landratsamts, mit 80 Personen", teilte sie mit. Nach Külsheim kamen bis zum Stichtag 30. Oktober im laufenden Jahr insgesamt 185 geflüchtete Menschen. Davon seien 16 in der kommunalen Anschlussunterbringung der Stadt und 153 Personen, in den beiden Gemeinschaftsunterkünften des Landratsamts, 16 sind privat untergebracht. Etwa die Hälfte der Menschen stammt aus Syrien, etwa 25 Prozent seien Türkisch und rund zwölf Prozent Ukrainisch. Hinzu kommen weitere Herkunftsländer. Der Stadt Freudenberg inklusiv Ortsteile sind in diesem Jahr insgesamt 14 Personen zugewiesen worden, sie kamen alle aus der Ukraine. (bdg)