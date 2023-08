Unterhosen und noch mehr

Von Gusti Kirchhoff

18.08.2023 - 10:59 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wunderbar, es gibt also heute frische Unterhosen. Und das an einem Montag. Kann ja gar nicht sein, zumindest, wenn ich so ein paar Jährchen zurückdenke. Also so etwa 80. Frische Unterhosen, Unterhemden und das verhasste Leibchen gab es in meiner Kindheit selbstverständlich nur am Samstag nach der wöchentlichen Badezeremonie in unserer Küche.

Das heißt, ich nehme an, dass man vielleicht auch mal eine Ausnahme machte, wenn etwas daneben ging. Ich sehe den weißen Küchenherd noch vor mir, auf der eisernen Stange davor hing meine Unterwäsche für die kommende Woche. An eben diesem selbstgenähten Leibchen aus Baumwolle wurden zwei Gummibänder mit Knöpfen befestigt. Diese »Strapse« sollten die selbst gestrickten, dicken, fürchterlich kratzenden Wollstrümpfe halten. Taten sie aber nicht. Ich erinnere mich, dass die Strümpfe, wahrscheinlich wegen des ausgeleierten Gummibands, ewig rutschten und das letzte Stück des Oberschenkels innen, (außen hielten es ja die Bänder einigermaßen), immer rot und eiskalt war. Man muss bedenken, dass Mädchen nur Röcke trugen. Nur bei äußersten Minusgraden durfte man die Trainingshose unter dem Röckchen anziehen, etwa beim Schlitten fahren. Diese blaue Trainingshose musste natürlich geschont werden, es gab ja nur die.

Wir haben es nicht eben anders gekannt, und so hat uns nichts gefehlt. Niemand hatte mehr, und wir haben nichts vermisst. Im Rückblick denke ich, diese praktischen, ewig haltbaren Jeans, die es heute gibt, wären schon schön gewesen, zumal es oft Ärger gab, wenn ich mal wieder ein dickes Loch in besagten Strümpfen hatte. Das war mir selbst oft am peinlichsten, wenn man die gestopften Löcher sah, (trotz Bemühungen meiner lieben Mutter war die passende Farbe der Wolle auch nicht immer zur Hand?), und so blitzte das Ärgernis unter dem kurzen Röckchen hervor.

Die Geschichte mit den Strümpfen war übrigens noch lange Jahre nicht ausgestanden. Als ich in den 50er Jahren das erste Paar der lang ersehnten Nylonstrümpfe erstand, (mit Naht, die schnurgerade hinten am Bein entlang lief), kostete dies ein Viertel meines Monatslohns als Lehrling, 12 D-Mark. Sie wurden zwar auch an »Strapsen« oder »Strumpfhaltern« befestigt. Leider war das Glück nur kurz.

Es war an einem Nikolausabend. Mein Freund und späterer Mann holte mich vom Geschäft ab und begleitete mich über die Fähre nach Hause. Dazu muss man wissen, dass früher bei uns in Kreuz an diesem Tag die »Bäitznickel« mit großen Ruten unterwegs waren, um auf alles einzuschlagen, was ihnen begegnete. Ich hatte Angst, und als eine Horde Bäitznickel auf uns zukam, rannten wir los, ich stolperte und fiel auf die Knie, die neuen Strümpfe waren hin. Zum Glück kamen die Miniröcke erst ein paar Jahre später, so dass man die dann notdürftig zusammengezogenen Löcher nicht unbedingt gleich sah. Wer macht das denn heute noch? Das war die »gute alte Zeit«.