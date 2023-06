Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Unerwünschte Missionierung in Wertheim

Menschen fühlen sich durch »Prediger« gestört

Wertheim 16.06.2023 - 12:55 Uhr 1 Min.

Ein sommerliches Marktplatzidyll mit ungestörtem Kaffeetrinken, aber wehe, wenn der " Prediger" kommt, dann ist die Ruhe dahin. Foto: Michael Geringhoff

Mitte April sitzt sie in einem der Cafés am Wertheimer Marktplatz, leise Musik spielt im Hintergrund. »Ich habe mir einen richtig schönen Tag gemacht«, sagt sie. Eine erste Eintrübung stellt sich ein, als von der Stiftskirche her, eine laute Stimme zu hören ist. Es tritt auf:

Wie ein Marktschreier

Ein Mann mittleren Alters, begleitet wird er von zwei weiteren Männern, die Plakate tragen. Das Trio baut sich zunächst vor der Apotheke am Markt auf, der Mann beginnt lautstark seine Jesus-Erfahrungen in die Welt zu rufen. »Laut und in der Art eines Marktschreiers«, sagt Veronika Rakowski.

Dann sei er in den Straßen-Cafés von Tisch zu Tisch gegangen, »Hat den Leuten seine Weisheiten ins Gesicht geplärrt«, sie als Gottlose beschimpft mit Tod und Verdammnis gedroht, schildert die Leserin. »Alle Versuche, ihn zu stoppen, waren zwecklos«, selbst die Zwischenrufe einiger anderer Gäste; wie »Hau' ab«, seien wirkungslos an dem »Prediger« abgeprallt. Das Ganze sei ungebremst und in unerträglicher und aufdringlicher Weise geschehen - über Stunden hinweg - wie ein Geschäftsmann sagt.

Die Leserin findet: »Wir haben zwar Religionsfreiheit, aber es kann nicht sein, dass jeder seine Religion und seine individuellen Erfahrungen damit auf diese Art verkündet«, Besucher würden vergrault, Geschäftsleute geschädigt. Unter anderem Norbert Väth mit einem Geschäft in der vorderen Maingasse bestätigt das. Es sei unerträglich, sagt er und dass der unbekannte Mann häufiger im Jahr erscheine. Laut der Leserin hat er auch zu Veranstaltungen eingeladen.

Der Café-Mitarbeiter Kemal Ygit (62) sagt, er habe versucht, den Mann zu vertreiben. Im am Ende wirkungslosen Wortgefecht habe der Prediger gedroht: »Wenn Du nicht Christ wärst, dann würde ich Dich verprügeln«. Die Stadt Wertheim betont auf Nachfrage unseres Medienhauses den generellen Wert der Religionsfreiheit.

»Geschieht dies allerdings öffentlich in der von Veronika Rakowski erlebten bedrängenden und aufdringlichen Form und lässt sich der Aktivist durch entsprechende Bitten und Reaktionen nicht davon abbringen, dann ist man dem nicht wehrlos ausgeliefert«, teilt die Pressesprecherin der Stadtverwaltung mit.

Im Bereich von Lokalen oder Cafés gelte das Hausrecht der Betreiber. »Im öffentlichen Raum besteht die Möglichkeit, die kommunalen Ordnungshüter oder die Polizei zu rufen, sodass dem Treiben Einhalt geboten werden kann«, heißt es aus dem Ordnungsamt.

