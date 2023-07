Unechte Teilortswahl in Freudenberg bleibt

Auch zu­künf­tig wird der Ge­mein­de­rat Freu­den­berg in un­ech­ter Tei­l­orts­wahl ge­wählt. Das hat der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag mit ei­ner Ge­gen­stim­me be­sch­los­sen. Da­ge­gen hat­te sich Man­f­red Zipf (CDU) aus­ge­spro­chen. Er er­klär­te: »Ich bin der Mei­nung, nach 50 Jah­ren Ein­ge­mein­dung soll­ten wir so zu­sam­men­ge­wach­sen sein, dass man die un­ech­te Tei­l­orts­wahl nicht mehr be­nö­t­igt.« Ei­ne Ver­hält­nis­wahl wä­re für ihn die rich­ti­ge Lö­sung für die Zu­kunft ge­we­sen.