Unbedenklicher Badespaß im Main-Tauber-Kreis

Seen in der Region bieten hervorragende Wasserqualität

MAIN-TAUBER-KREIS 23.06.2023 - 16:04 Uhr < 1 Min.

Blick auf den See in Freudenberg: Unbedenklicher Badespaß bietet sich an den Badegewässern im Main-Tauber-Kreis in Creglingen, Freudenberg, Niederstetten und Wertheim. Foto: Stadt Freudenberg

Alle offiziellen Badegewässer im Landkreis böten eine hervorragende Wasserqualität und würden während der Saison alle zwei Wochen durch das Gesundheitsamt des Landratsamts geprüft.

Zu den geprüften Gewässern zählt demnach in Creglingen die Badestelle an den Münsterseen. Die Gewässer im Seepark Freudenberg sowie der Badesee Mondfeld in Wertheim garantierten ebenfalls hygienisch einwandfreien Badespaß, heißt es weiter. In Niederstetten können der Natursee in Rinderfeld sowie der Badesee Herrenzimmern für einen unbedenklichen Sprung in das kühle Nass genutzt werden. Allen Badeseen werde eine« ausgezeichnete Wasserqualität« bescheinigt.

Die Badesaison dauert in Baden-Württemberg in der Regel vom 1. Juni bis 15. September. Die Gesundheitsämter veranlassen während dieser Zeit mindestens einmal im Monat eine Untersuchung des Wassers im Labor.

Aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel Starkregen, können zu Einschwemmungen von Keimen oder Schadstoffen in die Gewässer führen, so die Mitteilung. Das Gesundheitsamt rät dazu, die zusätzlich an Badeseen aufgestellten Hinweise und Badewarnungen zu beachten.

Eine Übersicht zur Wasserqualität während der Badesaison gibt die Online-Badegewässerkarte https://badegewaesserkarte.landbw.de, ist abschließend zu erfahren. el

bInformationen bei den jeweiligen Gemeinden oder beim Gesundheitsamt unter Tel. 09341 825579