Umschlag im Wertheimer Hafen bricht um 18 Prozent ein

Hohe Investitionen

Der Umschlag im Wertheimer Hafen ist im vergangenen Jahr um 18 Prozent eingebrochen. Schiffsumschlag und Landumsatz waren dabei beide von dem Einbruch betroffen, nannte die ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH als Pächterin der Hafenanlagen Zahlen. Foto: Gunter Fritsch

Das Konzept, Natursteine im Wertheimer Hafen anzulanden und von dort dann zu verkaufen, habe leider nicht funktioniert, sei einer davon. Schiffsumschlag und Landumsatz waren dabei beide von dem Einbruch betroffen (zu den Zahlen: siehe Hintergrund).

Corona-Nachwirkungen

Zum anderen habe der Hafen unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zu leiden gehabt. Der Hafen mache überwiegend Umsatz mit dem Rohstoff Borax. Es sei aber im vergangenen Jahr sehr schwierig gewesen, das Material zu beschaffen. Hinzu sei gekommen, dass es bei dem Rohstoff zusätzlich hohe Preissteigerungen gegeben habe, was sich negativ auf die Abnahmemenge ausgewirkt habe, erläuterte Bohnert weitere Gründe für den Einbruch der Umschlagzahlen. Zudem habe der finnische Hauptkunde der ZG Hafengesellschaft seine Geschäfte mit Borax weitgehend nach Luxemburg verlagert.

Auch das Vorhaben aus dem vergangenen Jahr, im Hafen Natursteine umzuschlagen, habe sich »total zerschlagen«, weil die Containerfrachten aus China exorbitant gestiegen seien. »Wir haben teilweise Containerpreise zwischen 5000 und 8000 Euro je Container gesehen«, berichtete Bohnert. Inzwischen hätten sich die Kosten für den Containertransport allerdings wieder bei Preisen um 800 Euro eingependelt, wie es sie auch vor der Corona-Krise gegeben habe. Deswegen habe man die Vermarktung von Natursteinen im Wertheimer Hafen nicht umgesetzt.

Gleise nicht nutzbar

Ziel sei es im vergangenen Jahr außerdem gewesen, den Transport von Baustoffen stärker »auf die Schiene« zu bringen. Der Wertheimer Hafen verfügt über einen eigenen, funktionsfähigen Gleisanschluss. Bei Gesprächen mit allen Kunden habe sich allerdings herausgestellt, dass kein Baustofflieferant in der Lage sei, die ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH im Wertheimer Hafen über die Gleise zu beliefern, informierte Bohnert über die ernüchternden Ergebnisse der Gespräche.

Kontakte vermittelt

Wie bereits berichtet, hat es zudem Gespräche mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) zur Nutzung der vorhandenen Gleis- und Umschlaganlagen gegeben, die seit längerer Zeit brach liegen. Stefan Kindorf von der NVBW hatte damals im Gespräch mit unserem Medienhaus gesagt, man habe der ZG Raiffeisen »mehrere Kontakte für den Umschlag von Baustoffen und Stammholz vermittelt«. Auch für die Instandhaltung der Gleisanlagen und einer möglichen Förderung durch das Land Baden-Württemberg stehe man zur Verfügung, so Kindorf.

Laut Bohnert gibt es derzeit Verhandlungen für die Anlieferung von Bauxit im Wertheimer Hafen. Zudem gebe es Interessenten, die Meeres- und Steinsalz in Wertheim umschlagen wollen. Die Frage, ob Holzpellets in Wertheim umgeschlagen werden sollen, sei allerdings zurückgestellt worden, weil derzeit niemand wisse, wie es mit der Verfeuerung der Pellets weitergehe. In Walldürn hätten die Holzpellets in der Region dann verkauft werden sollen.

Demnächst werde die Kaimauer des Hafens saniert, was die ZG Raiffeisen etwa 150.000 Euro kosten werde, bezifferte Bohnert einen Teil der Investitionen, die in den kommenden Jahren auf die Genossenschaft zukommen werden, um den Hafen konkurrenzfähig zu halten.

Bohnert sagte deutlich, dass es mit den derzeitigen Hafenanlagen schwierig werde, in den kommenden Jahren mehr Umschlag zu generieren. Die Zeiten, die etwa Baustoffe auf dem Areal des Hafens verweilten, seien wegen fehlender Umschlagkapazitäten zu lang - egal, ob die Güter dann per Bahn oder auf der Straße weitertransportiert würden. Auch Neukunden zu bekommen, sei »schwierig«, weil auch für diese Umschlagzeiten eine wichtige Rolle spielten.

2000 Tonnen pro Tag nötig

Der Hafen bräuchte Umschlagkapazitäten von etwa 2000 Tonnen pro Tag, um konkurrenzfähig zu wirtschaften, rechnete Bohnert vor. Mit den derzeitigen Anlagen könnten aber nur 50 bis 75 Tonnen pro Stunde umgeschlagen werden.

Selbst bei einer Entladung über zwölf Stunden seien so maximal 1000 Tonnen zu erreichen, was in der heutigen Zeit für Firmen »nicht mehr interessant« sei. Um den Hafen profitabler zu machen, seien deshalb einige Investitionen nötig.

Die ZG Raiffeisen ermittle derzeit die Kosten in die Bauwerke, wie die Ladetechnik und weitere technische Anlagen. Derzeit werde zudem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt. In einer ersten vorsichtigen Schätzung geht der Geschäftsführer davon aus, dass zwischen drei und fünf Millionen Euro investiert werden müssen, um den Hafen zukunftsfähig zu machen.

Hintergrund: Hafenumschlag Im vergangenen Jahr wurde im Wertheimer Hafen ein Schiffsumschlag in Höhe von rund 35.500 Tonnen erzielt. Das entspricht einem Minus von rund 8700 Tonnen gegenüber 2021. Vor allem bei den Mineralien und den Glasrohstoffen gingen die Umschlagzahlen deutlich zurück - und zwar von rund 34.350 Tonnen in 2021 auf rund 23.550 Tonnen im vergangenen Jahr. Auch Dünger wurde mit nur noch rund 4600 Tonnen deutlich weniger vom Schiff auf die Straße umgeschlagen. Bei den Baustoffen gibt es dagegen ein Plus: Im vergangenen Jahr waren es knapp 3400 Tonnen, die mit dem Schiff kamen. 2021 waren es erst rund 2000 Tonnen. Der Lager- und Landumschlag verringerte sich von rund 46.500 Tonnen (2021) auf rund 39.100 Tonnen im vergangenen Jahr. Insgesamt ging damit der Hafenumschlag zu Lande und zu Wasser von rund 90.700 Tonnen im Jahr 2021 auf nur noch rund 74.600 Tonnen im Jahr 2022 zurück. gufi