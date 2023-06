Umgekehrt durch die Einbahnstraße

Ordnungsamt: Fünf Routen werden für Radler geöffnet

Wertheim 29.06.2023 - 09:24 Uhr < 1 Min.

Der obere Abschnitt der Hospitalstraße ist eine von fünf weiteren Straßen in Wertheim, durch die Fahrradfahrer demnächst auch gegen die Einbahnstraßenregelung fahren dürfen. Foto: Gunter Fritsch

Bislang gilt diese Regelung nur im Haslocher Weg in Bestenheid und in der Brunnengasse in Eichel. Beide Straßen dürfen von Fahrradfahrern schon heute in beiden Richtungen befahren werden, während sich Autofahrer an die Einbahnstraßenregelung zu halten haben. Jetzt sollen auch die Straße Mainvorplatz/Packhofstraße von der Vaitsgasse bis zum Spitzen Turm, die Hospitalstraße von der Einmündung Bismarckstraße bis zur Einmündung Alte Steige, die Poststraße und die Bismarckstraße bis zur Einmündung Dr.-Hübsch-Straße, die Dr.-Hübsch-Straße von der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Einmündung Bismarckstaße und die Grabenstraße von der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Einmündung Bismarckstraße entsprechend beschildert werden.

Doe neue Regelung gelte ab dem Moment, wenn die neuen Zusatzschilder an den Einbahnstraßenschildern angebracht seien, nannte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr einen Starttermin. Die Schilder seien derzeit bestellt. Aus Sicherheitsgründen werden allerdings nicht alle Einbahnstraßen Wertheims mit der neuen Regelung versehen, hieß es im Ausschuss. Eine zu geringe Fahrbahnbreite beim Begegnungsverkehr und ein kurviger, uneinsehbarer Verlauf seien Gründe, in solchen Straßen den Einbahnverkehr für Radler nicht aufzuheben, hieß es aus der Verwaltung.

