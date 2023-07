Ulrich Bühlmann ist neuer Geschäftsführer bei Kurtz

Ul­rich Bühl­mann hat zum 1. Ju­li die Ge­schäfts­füh­rung der Kurtz GmbH & Co. KG in Kreuz­wert­heim über­nom­men. Er lei­tet von nun an den Be­reich Moul­ding Ma­chi­nes, wel­chem Kurtz Pro­tec­ti­ve So­lu­ti­ons (An­la­gen­bau zur Ver­ar­bei­tung von Par­ti­kel­schäu­men) und Kurtz Cas­ting So­lu­ti­ons (An­la­gen­bau zur Her­stel­lung von Guss­teil-An­wen­dun­gen) un­ter­lie­gen. Als Ge­schäfts­füh­rer wird er auch Mit­g­lied des Kurtz Er­sa Glo­bal Boards. Dar­über in­for­miert das Un­ter­neh­men in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung.