Koreanische Selbstverteidigung "Hap-Ki-Do "als gemeinsames Angebot für Wertheim und Marktheidenfeld

Übungen fürs Selbstbewusstsein

Wertheim 16.08.2023 - 14:23 Uhr 2 Min.

Die Kinder probieren Ohrfeigen auf die Schlagpolster (Pratzen), die Michael Biffar (vorne) und Andreas Kirschig ihnen hinhalten.

Dass dieses Mal nur ein Kind aus Wertheim angemeldet war, die anderen aus Wombach, Marktheidenfeld oder Hasselberg kamen, konnte der Meister nicht verstehen. »Den Kurs für die Wertheimer Kinder mussten wir streichen und bieten nur dieses eine Training an«, sagte Biffar etwas enttäuscht.

Eine kleine Aufwärmgymnastik diente Michael Biffar und seinem Assistenten Andreas Kirschig dazu, die Kinder einzuschätzen. Nach einer Stunde konnten sie schon »Ohrfeigen« auf sogenannte Pratzen austeilen, überdimensionale Hände aus weichem Material, die die Trainer den Kindern entgegenstreckten. Biffar hatte für jedes Kind ein Lob, dafür gab es fröhliche Gesichter überall. Auch Tritte übten die Mädchen und Jungen bereits.

In einem Rollenspiel wurde thematisiert, was Selbstverteidigung ist und wann sie gebraucht wird. Auf dem Schulhof macht ein Junge ein Mädchen an und sagt, sie sei hässlich und doof. Ignorieren sei eine unerwartete Möglichkeit, denn der Junge wolle ja, dass das Mädchen sich ärgert, so Biffar. Ablenken und dann weglaufen wäre eine Alternative. Aber was tun, wenn ein anderes Kind wirklich schlagen oder treten will? Die Kinder hatten Antworten parat: die Aufsicht auf dem Schulhof rufen, einen Erwachsenen ansprechen, laut um Hilfe rufen.

Auch andere Regeln besprach Biffar in den Übungspausen mit den jungen Teilnehmern. Nicht in ein fremdes Auto steigen, zum Beispiel. Auch nicht wenn es die Nachbarin ist. Das müsse vorher mit den Eltern ausgemacht worden sein. Keine Süßigkeiten, keine Geschenke annehmen, auch das Thema K.o.-Tropfen wird kindgerecht angesprochen. Wichtig: Ein offenes Getränk nicht unbeobachtet lassen.

In den zweiten Teil des Trainings starteten die Kinder mit einer Flugrolle, einige auch mit Liegestützen. Biffar spornte sie humorvoll an, in der falsch zählte, damit alle ihre Stückzahl schaffen. Den »Keil« zur Abwehr eines Angriffs von vorne übten die Kinder in Partnerarbeit. Biffar und Kirschig machten es vor, die Kinder probierten es aus. Die Umsetzung klappte umso besser, je häufiger die Übung wiederholt wurde. Ein kurze Meditationsphase brachte die Kinder am Ende wieder zur Ruhe, zum Abschied verneigten sie sich voreinander. Gefallen hat die Schnupperstunde allen Mädchen und Jungen ohne Ausnahme.

Die Bewegungsabläufe müssten sich durch ständiges, monotones Üben automatisieren, erklärte Biffar zum Training. Wenn man die Technik brauche, müsse man sie einsetzen können, ohne zu überlegen. Aber nicht nur körperliche, sondern auch geistig-mentale Fähigkeiten würden geschult. Hap-Ki-Do stärke das Selbstbewusstsein.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Hap-Ki-Do Hap-Ki-Do ist eine koreanische Selbstverteidigungskunst. Der Begriff bedeutet "Weg der harmonischen Energie". Hap steht für Harmonie, Ki für mentale Kraft oder Lebensenergie und Do für Methode oder (Lebens-)Weg. Großmeister Michael Biffar hat den 7. Dan. Seit 1974 betreibt er die Kampfkunst und lehrt diese Methode der Selbstverteidigung seit über 40 Jahren in seiner Sportschule. Meisterassistent Andreas Kirschig steht ihm dabei zur Seite. Ein Jahr lang wurde Michael Biffar vom Begründer des Hap-Ki-Do, Ji Han-Jae, gefördert. Dieser lebte in Frankfurt und unterrichtete dort. Michael Biffar war in dieser Zeit sein Assistent. Trainiert wird im Dojang, dem Trainingsraum in der Alten Schule in Grünenwört, auf speziellen Judomatten. Dabei geht es um Befreiungstechniken, Hebel, Schläge und Stöße mit Hand und Faust, Fußtritte, Sprungtechniken, Bodentechniken, Würfe und die Handhabung einfacher Gegenstände zur Verteidigung, wie Biffar auf seiner Website erläutert. Kindertraining findet während der Schulzeit je nach Altersgruppe montags oder mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr statt; Jugendliche und Erwachsene trainieren montags, mittwochs oder donnerstags von 19 bis 21 Uhr. Informationen im Internet: www.sportschule-biffar.de. PeFS