Übernachtung im Urlaub mal anders als sonst

Hintergrund: Weitere besondere Übernachtungsmöglichkeiten in der Region

Neben den im Artikel genannten Möglichkeiten für besondere Übernachtungen gibt es in der Regbion weitere Besondere Orte für eine Nacht oder einen kurzen Urlaub.

Die folgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Laut Tourismusvereins Liebliches Taubertal gibt es in ihrer Region folgende außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten:

Große "Weinfässer" zum Übernachten in Külsheim, Markelsheim, in Tauberzell, auf dem Campingplatz Wertheim-Bestenheid und beim Camping in Weikersheim-Laudenbach.

Ganz Spezielles gibt es im Wildpark Bad Mergentheim. Neben dem Wolfswagen kann man dort Übernachtungen in der Erdhöle, in Tipis, Trapperhütte oder Strohzelt buchen. Gruppen können zudem in der Koboldburg des Wildparks übernachten.

Geschichtsfreunde können im Taubertal in historischen Gemäuern Urlaub machen. Dazu gehören der Jakobsturm in Röttingen, historische Türme in Creglingen, das Geyer-Schloss in Creglingen und die Ferienwohnungen im Gutshof Dürrhof in Freudenberg-Rauenberg. Außerdem gibt es in Werbach-Gamburg und Weikersheim die Möglichkeit, in ehemaligen Bahnhöfen zu übernachten.

Weitere besondere Übernachtungsmöglichkeiten sind der Schäferkarren in Uffenheim, Urlaub im Trapperbus ist in Markelsheim möglich. Tauber Glamping Mobil bietet Tauberbischofsheim.

Im Main-Spessart-Kreis fallen in die Sparte besonderer Übernachtungsmöglichkeiten zum Beispiel die Jugendherberge auf der Burg Rothenfels und das Baumhaushotel in Lengfurt.

Übrigens: Auch in Mönchberg im Landkreis Miltenberg gibt es ein Baumhaushotel. (bdg)