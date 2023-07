Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Übergabe mit Wow-Faktor nach langem Warten

»Neue Soziale Mitte«:Gebäudekomplex für die Stadtteile Wartberg und Reinhardshof offiziell übergeben - Es fehlt noch Personal

Wertheim 09.07.2023 - 17:58 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kaum wiederzuerkennen: Der einstige große Saal im Kirchenzentrum ist heute ein Kindergarten. Fotos: Michael Geringhoff Der Gebetsraum wurde nachhaltig saniert. Der Mensabau (links) ist neu, das Kirchenzentrum (rechts) wurde generalsaniert.

Am Samstag wurde die »Neue Soziale Mitte« für die 4500 Bürger der Wertheimer Stadtteile Wartberg und Reinhardshof übergeben. Das Publikum war begeistert.

Jetzt müsse die Neue Soziale Mitte nur noch mit Leben gefüllt werden. »Nach und nach« werde das auch passieren, sagte Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in seiner Festrede, in der unter den Ehrengästen namentlich Renate Gassert begrüßt wurde, die sich seit Jahrzehnten für die Stadt auf der Höhe engagiert hat und immer wieder entschieden nach Projekten wie der nun eingeweihten Neuen Mitte verlangt hatte.

Das Verbindende

Man feiere ein bisschen größer, sagte Herrera Torrez, denn schließlich gebe es einiges nachzuholen. Coronabedingt hatte es ohne Spatenstich und auch ohne Richtfest am Ende der Rohbauphase gehen müssen. Jetzt habe man dafür einen Leuchtturm, der bis in die Innenstadt hineinstrahle, sagte der OB und betonte immer wieder das Verbindende, das die Mitte für beide Höhenstadtteile mit 4500 Menschen verschiedenster Nationen und Religionen sein solle.

Wichtig ist auch, dass die Mensa mit 60 Plätzen der einzige echte Neubau auf dem Campus ist. Sanierung vor Abriss sei eine gute, weil umweltgerechte, Baulösung. Herrera Torrez machte am Rande auch klar, dass die Mensa nach den Sommerferien ebenfalls für die Bürger beider Stadtteile, vornehmlich die älteren, geöffnet sein werde. Zur Genese des Baukomplexes ließ der OB nicht unerwähnt, dass es »nicht frei von Hindernissen und rechtlich anspruchsvoll« gewesen sei. Insider wissen: Mit »Kirchens« musste teils äußerst zäh gerungen werden. Alles in allem »eine riesengroße Leistung«, wie der OB sagte, der dann mit Lob auch für das städtische Hochbaureferat nicht sparte.

Immer wieder ausgepackt

In einem kleinen Schauspiel haben die heutigen Nutzer Schule, Kindergarten, Kirche und Familienzentrum ihre Lasten der ewigen Baustelle noch einmal aufleuchten lassen. Fertigstellung zum Schuljahresbeginn '22? Sicher? Sicher! Dann aber zum Herbst '22? Ganz, ganz sicher! Weihnachten? Aber im März '23? Offenbar waren Hunderte von Umzugskartons gepackt und immer wieder ausgepackt worden, während den Bauleuten ob zeitweiliger Baustopps, Corona-Einschränkungen und dann noch wegen Materialknappheit die Haare grau geworden waren.

»Ganzheitlich und nachhaltig«

Aber Ende gut, alles gut, die Gebäude sind fertig, die Nutzer beisammen. Wobei, eines wäre da noch: »Jetzt brauchen wir nur noch Personal«, wie der katholische Stadtpfarrer Jürgen Banschbach feststellte. Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart lobte, dass trotz massiver Hindernisse am Ende ein Meisterwerk herausgekommen sei. Ein Konzept: »Ganzheitlich und nachhaltig, viel mehr als nur ein Gebäude.« Es sei die denkbar beste Basis für menschliche Begegnungen, sagte der CDU-Mann.

Zu Wort kamen auch die beiden Architekten Michael Bannwarth und Christian Bernard. Sie schauten auf eine »Emotionale, wundervolle und unglaublich anstrengende Baustelle« sowie die eingeflossene Kreativität und den Vorbildcharakter des nun fertigen Werkes.

Von einem »hochemotionalen Tag« sprach auch Dekanin Wibke Klomp. Das einstige Kirchenzentrum - zur Gründung sei es in der Verbindung von evangelisch und katholisch bahnbrechend gewesen - habe nach rund 50 Jahren nicht mehr funktioniert. Es sei Zeit gewesen, loszulassen. Mit der Sozialen Mitte werde das Kirchenzentrum nun wieder, was es immer habe sein wollen. Der Preis, den ihre evangelische Kirche dabei zahlen müsse, sei nicht unerheblich. Um die Kosten an dieser Stelle stemmen zu können, müsse man andere Standorte aufgeben, betonte Klomp.

Das Aufeinanderzugehen stellten auch die beiden Stadtteilbeiräte heraus - Olaf Nadler für den Wartberg und Jessica Stang für den Reinhardshof. Das Zentrum werde im Folgenden vieles und dabei auch sich selbst weiter verändern, betonte Herrera Torrez. So sei es gut, so gehöre es zu einer lebendigen Stadt.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Neue Soziale Mitte Das Gros der Baukosten von 12,9 Millionen Euro trägt mit 7,5 Millionen die Stadt Wertheim. Bund und Land zahlen 3,7 Millionen, die evangelische Kirche ist mit 1,8 Millionen im Boot. Seit 2015 liefen die Planungen, erste vertiefte Voruntersuchungen gab es ab 2017. Im Jahr darauf fiel der Grundsatzbeschluss für die Neue Soziale Mitte, 2019 nahmen die Kirchen Abschied vom bis dahin ökumenischen Zentrum. Im Frühjahr 2020 begannen die Arbeiten an der geräumten Otfried-Preußler-Schule (OPS), nur sechs Wochen später verhängte der Gemeinderat einen Baustopp, weil nicht absehbar war, welche finanziellen Auswirkungen die laufende Pandemie haben könnte. Im Juli ging es weiter, im August begann der Bau der Mensa. Im Winter 2021 wurde das Kirchenzentrum entkernt, ab dem folgenden Mai begann der »Wiederaufbau«. Im April 2023 kehrte die OPS zurück, an Pfingsten folgten die Kirchen mit Kindergarten. Im Juni ist das Familienzentrum eingezogen. ()