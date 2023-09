Über zehn Prozent mehr Erstklässler

Staatliches Schulamt: Zahlen zum Schulstart

KÜNZELSAU 10.09.2023 - 20:20 Uhr 1 Min.

Im Vorjahr waren nach Abschluss der Einstellungsphase (30. September) 117 Lehrkräfte eingestellt worden. Darüber hinaus konnten bislang mit 157 Personen befristete Arbeitsverträge als Krankheitsvertretungen abgeschlossen werden.

Mit den bislang umgesetzten Neueinstellungen sowie weiteren Personalmaßnahmen kann der Pflichtunterricht im Schulamt Künzelsau zum jetzigen Zeitpunkt an den meisten Schulen abgedeckt werden. Wo Personal fehlt, wird noch nach Lösungen gesucht. Neben unbefristeten und befristeten Einstellungen sowie Personalverschiebungen sind im Wesentlichen freiwillige Deputatserhöhungen von Lehrkräften, die bislang in Teilzeit arbeiteten, sehr hilfreich. Das Schulamt Künzelsau unternimmt erhebliche Anstrengungen, weitere qualifizierte Lehrkräfte bis zum Abschluss des Einstellungskorridors zu gewinnen. Im Laufe des Schuljahres sind Personalausfälle aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit oder auch länger andauernde Krankheitsphasen zu erwarten. Die Schulverwaltung wird versuchen, entstehende Lücken möglichst rasch durch Gewinnung weiterer qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber für befristete Arbeitsver-träge, durch Deputatserhöhungen von Bestandslehrkräften, Abordnungen und/oder Rückkehrer aus Elternzeit zu schließen.

Zum neuen Schuljahr werden im Bereich des Schulamts Künzelsau in den Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen 32.737 Schülerinnen und Schüler in 1584 Klassen beschult. Die Zahl der Schulanfänger in den ersten Klassen (4192) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,49 Prozent erhöht. In den fünften Klassen der weiterführenden Schulen bei den Schularten in Zuständigkeit des Staatlichen Schulamtes Künzelsau blieb die Zahl der Schulanmeldungen nahezu konstant. In den Klassen 5 der Gemeinschaftsschulen mit 759 Anmeldungen ist ein leichter Anstieg zu beobachten, auch die Werkrealschulen konnten mit 243 neuen Fünftklässlern leichte Zuwächse verzeichnen. Die Realschulen blieben mit 1479 Anmeldungen nahezu auf Vorjahresniveau.

Pressemitteilung ?Staatliches Schulamt (gekürzt)

Im Überblick: Neues Schuljahr im Main-Tauber-Kreis Schülerzahlen (öffentliche Schulen) im Main-Tauber-Kreis: Erstklässler 1173 (Vorjahr: 1004), Grundschüler 3419 (3331), Werkrealschüler 306 (297), Realschüler 2921 (2974), Gemeinschaftsschüler Primarstufe 922 (873), Gemeinschaftsschüler Sekundarstufe I 1365 (1344), Vorbereitungsklassenschüler 427 (421), Inklusion 39 (36), Schüler von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 468 (439). Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen in der Klassenstufe 5 (öffentliche Schulen) im Main-Tauber-Kreis: GMS 163 (195), Werkrealschule 59 (43), Realschule 478 (451). Neu eingestellte Lehrkräfte im Main-Tauber-Kreis: Grundschule 10, Sekundarstufe I 11, Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 6. Anzahl Klassen (öffentliche Schulen) im Main-Tauber-Kreis: Grundschule 185 (183), Werkrealschule 16 (15), Realschule 129 (125), Gemeinschaftsschule Primarstufe 50 (49), Gemeinschaftsschule Sekundarstufe I 71 (70), Vorbereitungsklassen 31 (30). .