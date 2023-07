Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Über 21.000 Euro für die Tauberphilharmonie

Kultur: Mittel zur Nachwuchsförderung für das Projekt »?und jetzt ihr!« gehen nach Weikersheim

Weikersheim 06.07.2023 - 12:58 Uhr < 1 Min.

Die Tauberphilharmonie Weikersheim wird für das initiierte Projekt "…und jetzt ihr!" in diesem Jahr mit 21.500 Euro aus den Landesfördermitteln "Innovationsfonds Kunst" gefördert.

Beim Projekt »?und jetzt ihr!« aus der Sparte Musik sind junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren dazu eingeladen, die Tauberphilharmonie zu »ihrem« Veranstaltungshaus zu machen, heißt es in der Mitteilung. Im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums können junge Menschen insgesamt fünf Veranstaltungen kuratieren. Sie erhalten dabei professionelle Hilfe, finanzielle Unterstützung und persönliche Begleitung durch ein erfahrenes Team der Tauberphilharmonie. Durch das Projekt sollen die jungen Nachwuchstalente unterstützt und motiviert werden, sich kulturell zu engagieren, Veranstaltungen zu planen sowie auch in Zukunft das Kulturleben in der Region mit zu gestalten.

»Der Innovationsfonds Kunst hat sich als wichtiges Förderinstrument des Landes in der Kunst- und Kulturlandschaft Baden-Württembergs fest etabliert. Er schafft kreative Spielräume für neue Ausdrucks- und Beteiligungsformen, für sparten-übergreifende Ansätze und ungewöhnliche Aufführungsorte. Die Stärke des Innovationsfonds liegt darin, Projekte und Aktivitäten zu ermöglichen, die unabhängig vom Alltag Raum für neue Entwicklungen geben. Gerade jetzt in der Zeit nach der Pandemie ist es richtig und wichtig, dies mit Zuwendungen gezielt zu unterstützen. Umso erfreulicher ist es, wenn - wie hier in der Stadt Weikersheim - kulturelle Betätigungsangebote speziell für die junge Generation geschaffen werden«, wird Reinhart zitiert.