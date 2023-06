Turmfalken ziehen in Lauda drei Küken groß

Naturschutz: Seit 25 Jahren nisten Greifvögel in der Ölbergstraße - Stadt übernimmt die Reinigung des Nests

Lauda-Königshofen 01.06.2023 - 16:02 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jubiläumsbrut: Drei Falkenküken wachsen in dem Nest in einem Privathaus in Lauda auf.

Etwas handwerkliches Geschick und vor allem Wagemut waren gefragt, um das selbst gezimmerte Nest auf der Dachpfette anzubringen. Das erste bescheidene Eigenheim der Vögel war nur mit einer Sitzstange versehen. Beim Erweiterungsbau wurde noch ein Sitzbrett hinzugefügt. Diese Wohnraumerweiterung ermöglicht es den Jungvögeln erheblich, ihren Flügelschlag zu üben. Zudem werden ihnen die ersten holprigen Ab- und Abflugversuche immens erleichtert.

Die Greifvögel waren in den ersten Jahren nur in der Brutzeit und im Sommer in ihrem Nest zu beobachten. Bedingt durch die milden Winter, herrscht aber seit langem Ganzjahresbetrieb in der Pension in Lauda.

Die Silberne Jubiläumsbrut umfasst drei Falkenküken, die sich aufgrund der umtriebigen Futtersuche der Elterntiere, prächtig entwickeln. Ihr typisches, schönes und wolliges Kükenkleid haben sie schon abgeworfen. Auf dem Bild sieht der Betrachter, dass die ersten Federkiele bereits durchbrechen. Dieses eher gerupfte Aussehen verändert sich aber schnell. In spätestens zehn Tagen erstrahlen die Jungvögel dann in ihrem vollständigen Federkleid.

Die Aufzucht bedeutet für die Altvögel aber Schwerstarbeit. Ständig schreit der Nachwuchs nach Nahrung, der hauptsächlich durch Mäuse, aber auch durch Eidechsen, Blindschleichen und größere Insekten gedeckt wird. Gelegentlich muss auch ein unvorsichtiger Kleinvogel daran glauben. In den 25 Jahren wurden insgesamt 81 Jungvögel großgezogen. Die Anzahl der Küken variierte von einem bis sechs Jungtieren.

Die Stadt Lauda-Königshofen hat quasi eine Vogelpartnerschaft übernommen. Im Rhythmus von drei Jahren werden die sonst gefährlichen Nestreinigungen mit einer Hebebühne durchgeführt. Hierdurch wird ein wichtiger Beitrag zur Tiergesundheit und zur Erhaltung der Tiere geleistet.

Matthias Götzelmann