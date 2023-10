Viele Fragen offen: Andrée Weigend rettet veraltetes Objekt in Wertheim

Hinweise zur Herkunft und Bedeutung gesucht

Wertheim 18.10.2023 - 12:19 Uhr 2 Min.

Rätselhaft:Die Holztruhe,die Andrée Weigend (links) imWertheimerRcyclinghofgefunden hat, stößt auch bei Ursula Wehnerund Stefanie Arz vom Grafschaftsmuseum Wertheim auf großes Interesse.Foto:Birger-DanielGrein

Auffällig an der Truhe ist nicht nur deren Schloss. Auf ihrem Deckel findet man einen gemalten Schuh und die Jahreszahl 1525.

Sie habe dort etwas hingebracht und sie dabei zufällig entdeckt. »Ich öffnete sie und sah das Schloss, dann dachte ich mir, die kann man doch nicht einfach wegwerfen.« Ebenso faszinierend fand sie die Beschläge an der Rückwand. »Es sind Flacheisen mit Einsparung, damit man sie nicht aushebeln kann.« Sie habe früher als Schreinerin Möbel restauriert, eine solche Truhe habe sie aber noch nicht gesehen. Weigend fragte dann den Mitarbeiter, ob sie die Truhe mitnehmen und ins Museum bringen dürfe. Mit dessen Zustimmung holte sie sie etwas später ab und brachte sie zu zuerst zu Grünenwörts Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf, den sie durch ihren Garten im Dorf kennt.

Irritierende Jahreszahl

Oberdorf und Weigend fuhren das große und nicht ganz leichte Stück am Montag ins Grafschaftsmuseum. Dessen Mitarbeiterin Ursula Wehner fiel gleich auf, dass die Jahreszahl 1525 nicht aus dieser Zeit stammen kann. »Damals hat man die Zahlen anders geschrieben.« Sie glaube nicht, dass die Truhe so alt ist. Allerdings kenne sie sich mit der Altersbestimmung für solche Truhen nicht genug aus, um das Alter zu ermitteln.

Herstellungstechniken, die bei der Truhe zum Einsatz kamen, seien lange Zeit gleichgeblieben, da sie sich bewährt haben. Wehner ging davon aus, dass die Kiste der Aufbewahrung von Dokumenten und Geld diente. Dafür spreche ihre gute Sicherung. Der Schuh könnte möglicherweise auf den Namen Bundschuh hinweisen. Im Bauernkrieg um 1525 hatte es die Bundschuh-Bewegung der Bauern gegeben. Möglicherweise habe man darauf hinweisen wollen, meinte Wehner.

Der Schuh könnte auch Symbol für einen Schuster sein. Auffällig sei das Schloss, eine aufwendige Schmiedearbeit. Im Gespräch mit Weigend wurde deutlich, dass man für die Truhe Eichenholz wählte, da dieser weniger Feuchtigkeit amziehe als Nadelhölzer. Museumsleiterin Stefanie Arz ergänzte, das Team des Museums gehe davon aus, dass die Truhe nicht älter als 200 Jahre ist. Die Beschriftung noch jünger.

Unterschiedliches Alter

Wehner sagte, das Schloss sei älter als die Truhe selbst. Insgesamt verdeutlichten die Museumsmitarbeiter, dass eine Gesamtdatierung schwierig sei, da die Truhe aus verschiedenen Teilen unterschiedlichen Alters bestehe. Sie wurden wieder verwendet. Arz verwies auf die Möglichkeit der Holzdatierung mit der C14-Methode (Radiokarbonmethode), die jedoch mit Kosten verbunden sei. Weigend erklärte, an der Truhe erkenne man eine englische Zinkung.

Sie habe den Mitarbeiter am Recyclinghof gefragt, ob er wüsste, wer die Truhe gebracht hat. Diesen habe er aber nicht gekannt. Er wusste nur noch, dass es laut Kennzeichen jemand aus dem Main-Tauber-Kreis war. »Ich bat ihn, wenn die Person wiederkommt, diese anzusprechen.« Der Wertstoffhofmitarbeiter sei inzwischen aber im Ruhestand.

»Meine Belohnung für den Rechercheaufwand ist, zu erfahren, was die Truhe ist und wo her sie kommt.« Ebenso finde sie spannend, warum sie auf den Wertstoffhof kam. Daher werde sie weitersuchen. Zuerst möchte sie die Truhe weiter trocknen, da die durch Erdkontakt an einigen Stellen feucht geworden sei. »Ich lese mich weiter ein«, betont sie. Außerdem will sie den Tipp des Museums aufgreifen, ein Aktionshaus zu befragen.

bWer etwas zur Truhe sagen kann, kann sich in Grünenwört bei Ludwig Oberdorf melden, E-Mail i.oberdorf@yahoo.de

