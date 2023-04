Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Amts­ge­richt Wert­heim: Trotz Sozialhilfe-Bezug im Café gearbeitet?

Sachlage unklar

Wertheim 27.04.2023 - 18:26 Uhr < 1 Min.

Der 26-Jährige soll im Zeitraum von September 2020 bis August 2021 insgesamt rund 6000 Euro vom Sozialamt erhalten haben, obwohl er in einem Café arbeitete. Die Anstellung soll er verschwiegen haben. Zur Sache äußerte sich der mittlerweile als Lagerist beschäftigte Mann nicht. Ein Polizist sagte aus, ursprünglich sei nicht konkret gegen den Angeklagten ermittelt worden, sondern gegen das Café, in dem dieser gearbeitet haben soll.

Dort soll der Handel von Betäubungsmitteln betrieben worden sein, was zum Beinamen »grünes Wunder« geführt habe. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde der 26-Jährige zweimal verhört. Eine Wohnungsdurchsuchung, die er freiwillig zuließ, entlastete ihn zunächst. Als jedoch das Handy des jungen Mannes ausgewertet wurde, kam die Frage auf, ob er in dem Café beschäftigt war oder nicht.

In seinem ersten Gespräch mit der Polizei sprach der 26-Jährige noch von einem Praktikum, erst bei der zweiten Anhörung war die Rede von einem längeren Beschäftigungsverhältnis. Die Chat-Protokolle, die diese Vermutung belegen, wurden allerdings nicht gesichert. Stattdessen legte der Polizist einen Praktikumsvertrag vor.

Diese Punkte nahm der Rechtsanwalt zum Anlass, sich kritisch zu den Untersuchungen der Polizei zu äußern. Sowohl die fehlenden Chatprotokolle in den Akten, als auch der erst in der Verhandlung präsentierte Praktikumsvertrag ließen bei ihm Zweifel aufkommen, ob sein Mandant überhaupt in dem Café gearbeitet habe. Außerdem lag dem Gericht ein Schreiben des Sozialamts vor, aus dem verschiedene Unterbrechungen des Leistungsbezugs hervorgehen.

Nach einer längeren Unterbrechung überlegten die Beteiligten, das Verfahren gegen Schadenswiedergutmachung einzustellen. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft wollen diese Möglichkeit nun bis zum Fortsetzungstermn überdenken.

