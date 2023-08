Autofreier Sonntag im Main-Tauber-Kreis: Deutlich weniger Teilnehmer als 2019

Trotz Regen Spaß auf der leeren Straße

Main-Tauber-Kreis 07.08.2023 - 12:07 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf der Strecke noch in einen Schauer geraten, kommt die Promitour bei Sonnenschein an ihrem Ziel in Freudenberg-Boxtal an. Ob alleine oder in der Gruppe, trotz des durchwachsenen Wetters sind Radler beim autofreien Sonntag unterwegs. Auf den Straßen herrscht dabei ausreichend Platz. Radfahrer, Inlineskater und Bewohner der Dörfer und Städte besuchen Verpflegungsstationen und kleinen Feste entlang der Strecke gleichermaßen gerne. Der Musikverein Harmonie Boxtal trägt zum kleinen Kulturprogramm bei, das es in vielen Orten gibt. Auf den Fahrradparkplätzen an den Stationen gibt es eine große Vielfalt verschiedener Räder zu sehen. Mit der richtigen Kleidung macht das Radfahren auch bei Regen Spaß. Überall gibt es verschiedene Leckereien, zum Beispiel frisch gebackenen, selbst gemachten Flammkuchen. In Mondfeld nutzt ein Fahrradbesitzer den autofreien Sonntag für ein spontanes Angebot.

Auf der Strecke war dennoch immer etwas los. Diejenigen, die sich aufs Rad schwangen oder die Rollen unterschnallten, erwartete jede Menge Platz auf der Straße. Darüber hinaus gab es Leckeres und Unterhaltsames an vielen Orten entlang der Strecke. Die Radler kamen nicht nur aus der Region. So machte an der Station in Boxtal unter anderem eine Gruppe Radtouristen aus der Vulkaneifel halt. Sie seien extra für den autofreien Sonntag angereist, erklärten sie. Am Sonntag fuhren sie von Freudenberg nach Wertheim und zurück.

Sie hätten mit besserem Wetter gerechnet, meinten sie. »Mit der richtigen Kleidung geht es aber.« Außerdem schaue man, wo Zelten stehen und mache dort Pausen, sagte Helmut Umbach aus Immerath. Es gehe nicht ums Kilometerschrubben. »Der Spaß steht im Vordergrund, wenn es nicht mehr geht, machen wir Pause.« Trotz des Regens war auf dem Parkplatz gegenüber der Rosenmühle an der L 2310 bei Boxtal viel los. So war es auch an anderen Stationen. Neben Radlern und Inlineskatern von außerhalb waren viele Bewohner des Dorfs und der Nachbardörfer außerhalb der Strecke gekommen.

In Boxtal machten auch Jürgen und Katja Link aus Wertheim-Dertingen Halt. Sie fuhren mit Inlineskates von Wertheim nach Freudenberg. Sie berichteten, es sei weniger los als beim letzten Mal, und es seien vor allem Radfahrer unterwegs. Das Paar ist am autofreien Sonntag immer auf Inlinern unterwegs. »Wir finden das schöner als mit den Rädern«, sind sich die beiden einig. Der Regen mache ihnen nichts aus. »Wir sind für ihn zu schnell«, witzeln sie - und auch von Radfahrern lassen sie sich ungern überholen. Aber: »Für Inlineskater ist die nasse Fahrbahn schwieriger als für Radler, denn die Rutschgefahr ist extrem hoch.«

Auch Kinder waren auf der Strecke unterwegs, teils mit den eigenen Rädern, teils im Radanhänger. Mancher Radler hatte sogar seine eigene Musik mitgebracht. Auch an den Stationen warteten oftmals Musik, Spiel und Spaß auf die Gäste.

Zu den Teilnehmern der Promitour gehörte der Sohn von Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning. Der Grundschüler überholte mit seinem normalen Rad teilweise auch die anderen Teilnehmer der Gruppe, die zumeist mit Pedelecs radelten. Zu ihnen gehörten neben Landrat Christoph Schauder und weiteren Vertretern des Landratsamts auch Partner der Tourismusregion Liebliches Taubertal wie Winzerbetriebe und Bürgermeister der Gemeinden.

Bis auf wenig Regen sei man gut durchgekommen. Kurz vor dem Ziel habe es in Mondfeld aber noch mal richtig geschüttet, sagte Schauder bei der Ankunft in Boxtal. Als Radguide wurden die Pominenten von einer Gruppe des Radvereins DC Dreigang Germania Bad Mergentheim begleitet. In den Ansprachen lobten Schauder, Henning und Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner den großen Einsatz der Helfer am Aktionstag. Schauder verwies darauf, dass der Tag auch eine wichtige Werbung für den radfreundlichen Landkreis und den Radtourismus sei. Döhner berichtete, Boxtal nehme schon zum elften Mal am autofreien Sonntag teil.

Auch im Taubertal waren Menschen auf der Strecke unterwegs. In der regenfreien Zeit waren es auch größere Gruppen, sonst einzelne. »Wir hatten viele Stammgäste aus der weiten Umgebung, die immer am autofreien Sonntag zu uns kommen«, freute sich Gerrit Land, Ortsvorsteher von Waldenhausen.

Weitere Fotos im Internet unter https://www.main-echo.de

Birger-Daniel Grein