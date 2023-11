Trotz Konjunkturflaute suchen Firmen im Main-Tauber-Kreis Fachkräfte

Qualifizierungsoffensive soll kommen

MAIN-TAUBER-KREIS 02.11.2023 - 14:43 Uhr 1 Min.

Den Arbeitslosen fehle gleichzeitig jedoch häufig die passende Qualifikation, weshalb eine entsprechende Qualifizierungsoffensive im kommenden Jahr bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim »ganz oben auf der Agenda« stehe, wird Schubert in einer Mitteilung zitiert. Allein in diesem Jahr werde die berufliche Weiterbildung von fast 1300 Arbeitslosen und Beschäftigten gefördert: »Dabei geht es beispielsweise darum, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Kenntnisse dem rasanten Wandel der Arbeitswelt anpassen oder einen Berufsabschluss nachholen«, erläuterte Schubert das Vorgehen der Agentur.

Im Main-Tauber-Kreis stagnierte die Arbeitslosenquote im Oktober bei 3,1 Prozent, 2355 Menschen waren arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Oktober 2022 bedeutet das ein Plus von 154 Personen, die mehr arbeitslos gemeldet waren. Im Geschäftsstellenbezirk Wertheim ist die Arbeitslosigkeit leicht um vier auf 697 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent ist damit zusammen mit Schwäbisch Hall die höchste im gesamten Agenturbezirk. Auffällig auch: Mit einem Plus von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem Oktober 2022 stieg die Quote der Geschäftsstelle Wertheim im gesamten Agenturbezirk binnen eines Jahres am deutlichsten an.

Ältere stärker betroffen

Dabei sind Männer (358 Personen) und Frauen (339) fast gleich stark von der Arbeitslosigkeit in der Region Wertheim betroffen. Während die Arbeitslosigkeit bei den Berufseinsteigern im Alter zwischen 15 und 25 Jahren im Oktober weiter gesunken ist - lediglich 52 Personen waren noch ohne Ausbildungsstelle oder Arbeitsplatz, sind es weiterhin ältere Menschen ab 50 Jahren, die mit knapp 38 Prozent das Gros der Arbeitslosen im Geschäftsstellenbezirk Wertheim ausmachen. Knapp 30 Prozent der Arbeitslosen haben keinen deutschen Pass, 26 Prozent sind länger als ein Jahr ohne Beschäftigung und gelten damit als langzeitarbeitslos.

Im gesamten Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren Ende Oktober 11.410 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 151 Personen mehr als noch im September und 468 mehr als im Oktober vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,3 Prozent.

gufi