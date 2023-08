Hochwasserschutz in Wertheim: Trockenübung für den nassen Ernstfall

Innenstadtbewohner bauen Spundwand auf

Wertheim 06.08.2023 - 14:34 Uhr 3 Min.

Am Samstag übten Hausbewohner des Hauses Lindenstraße 10 in Wertheim zusammen mit Aktiven der Bürgermeinschaft Hochwasser den Aufbau einer Spundwand. Dabei gab es auch viele Informationen zum Hochwassernschutz. Am Samstag übten Hausbewohner des Hauses Lindenstraße 10 in Wertheim zusammen mit Aktiven der Bürgermeinschaft Hochwasser den Aufbau einer Spundwand. Dabei gab es auch viele Informationen zum Hochwassernschutz.

Sorgen vor über die Ufer tretenden Flüssen waren aber trotz des Regens der vergangenen Tage unbegründet. Der Aufbau diente Übungszwecken. »Es war der Wunsch der Hauseigentümerin, zu prüfen, ob alle Teile vorhanden sind und den Aufbau zu üben«, erklärte Clemens Bohnacker, Hausbewohner seit 2015 und Vorstandsmitglied der Bürgergemeinschaft.

Hauseigentümerin Doris Birkholz berichtete, beim Hochwasser 2011 habe man noch keine Spundwand für das Haus gehabt. Das Wasser sei damals 90 Zentimeter hoch in Haus und Briefkasten gestanden. Anschließend habe sie von Fachleuten mögliche Maßnahmen prüfen lassen und die Spundwand angeschafft. Am Samstag habe sie sie erstmals selbst zusammen mit ihren Mietern aufgebaut. »Wenn man es jetzt selbst aufgebaut hat, traut man sich es eher zu.«

Mieter ins Boot holen

Wichtig sei ihr, ihre Mieter mit ins Boot zu holen, denn allein schaffe man es nicht. Sie sei froh und dankbar, dass diese hier so engagiert seien. Dank sprach sie auch Thomas Wettengel und allen weiteren Aktiven der Bürgergemeinschaft für ihren Einsatz aus.

Knapp zwei Stunden benötigten die zahlreichen Helfer für den Aufbau der verschiedenen Spundwände am Haus und im Inneren beim Zugang zur tieferliegenden Garage. Die Befestigungsschienen für den Wasserschutz sind fest am Gebäude installiert. Die Spundwände bestehen aus Aluminiumteile die 16 Zentimeter breit, zehn Zentimeter hoch und bis zu 2,70 Meter lang sind. Sie werden in die Halterungen am Haus von oben eingeschoben und dann ebenso von oben mit Schrauben zusammengedrückt. Unten befindet sich ein Dichtungsband. So wird das Wasser am Einströmen gehindert.

Die Spundwand am Haus ist etwa sieben Meter lang, hinzu kommen die Teile zur Garage und an der Tür. Das System hält das Wasser bis zu einer Pegelhöhe von 6,45 Meter ab. Bei einem Pegel über sechs Meter müsse man allerdings rund 30 Zentimeter Wasser hereinlassen, um Gegendruck zu erzeugen, sonst sorge das nach oben drückende Grundwasser wahrscheinlich für Schäden am Fundament, schränkte Thomas Wettengel, Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Hochwasser, ein. »Ein Meter Wassersäule entspricht einer Tonne Druck pro Quadratmeter«, erklärte er.

Er fügte hinzu, dass die Gebäudeeigentümer für Maßnahmen zum Hochwasserschutz selbst verantwortlich seien. Gebe es eine Pegelprognose über 5,20 Meter für einen Bereich sei es Zeit, die Spundwände aufzustellen. Man habe mindestens einen Tag Vorwarnzeit. »Ich informiere aus dem Krisenstab per Nachricht die Hochwasserobleute der Bürgergemeinschaft, die gehen dann zu den Häusern und klingeln, um die Bewohner zu informieren«, erklärte er.

Die Übung sei auch für die Bürgergemeinschaft hilfreich, betonte er. Diese habe neue Vorstandsmitglieder, die noch kein großes Hochwasser in der Main-Tauber-Stadt erlebt hätten. Aufgehängt hatte man am Übungstag am Haus auch Fotos vom Hochwasser 1995 als der Mainpegel auf 5,95 Meter stieg.

Im Nachgang des Aufbaus wurden die Teile beschriftet und Fotos gemacht, die bei der Spundwand im Haus aufbewahrt werden. Damit soll der schnelle Aufbau zukünftig erleichtert werden. Bei der Übung wurden auch Lösungen für bestimmte Hausteile diskutiert, zum Beispiel eine andere, dichte Lösung für die Haustür, die bisher beim Einsatz der Spundwand ausgebaut werden muss und ein Schutz für den Fahrstuhlschacht.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Tipps zur Vorbereitung auf den Hochwasserfall Im Rahmen der Übung zum Aufbau der Spundwand gab Thomas Wettengel, Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Hochwasser, auch generelle Tipps zum Hochwasserschutz. Diese betreffen nicht nur Anlieger in der Altstadt. Beispielsweise könne auch in Folge von Starkregen Überflutungen von Häusern durch verschiedenartige Gewässer drohen. Hilfreich ist das Informationsblatt zum Thema Hochwasser der Bürgergemeinschaft. Dieses ist bei der Stadt Wertheim erhältlich. Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Stadt www.wertheim.de Man sollte mindestens einen Sandsack zu Hause haben, der in die Toilette passt. Alternativ könne man auch Rollen Toilettenpapier in einem Plastikbeutel nutzen. Damit kann man verhindern, dass Wasser aus der Toilette nach oben drückt, wenn die Kanalisation durch das Hochwasser voll sei. Generell sollte man prüfen, ob die Statik des Bodens den Grundwasserdruck im Hochwasserfall aushält und wann man zum Aufbau von Gegendruck Wasser hereinlassen muss. Empfehlenswert ist auch der Kauf und die regelmäßige Prüfung einer Tauchpumpe. Hilfreich ist zudem das Zusammenstellen einer Hochwasserkiste mit wichtigen Materialien. Eine Liste für den Inhalt gibt es auf dem Infoblatt der Bürgergemeinschaft. Bei Urlauben sollte der Haustürschlüssel bei Nachbarn oder Verwandten in der Nähe hinterlegt sein, damit jemand im Notfall ins Haus kommt. Spätestens in der Hochwasservorwarnstufe sollte man sich mit Vorräten an Essen und Getränken eindecken. Wechseln die Bewohner eines Hauses sollten die bisherigen Bewohner diese ihre Tipps und Erfahrungen zum Thema Hochwasser und Überflutungen und dem Schutz davor weitergeben. Beim Reinigen nach der Überflutung sollte man so früh wie möglich beginnen, denn angetrockneter Schlamm lässt sich nur sehr schlecht entfernen. Einen aktuellen Beitrag über die Arbeit der Bürgergemeinschaft Hochwasser des SWR Fernsehen gibt es in deren Mediathek.