Tribute an die Dire Straits, Bruce Springsteen und Abba

Musik von Weltstars live auf der Wertheimer Burg

Wertheim 11.08.2023 - 16:40 Uhr < 1 Min.

"Brothers in Arms" lassen die Hits der Dire Straits am 25. August wieder lebendig werden. Foto: Oli Wahner

Los geht es demnach am Freitag, 25. August, mit der Gruppe »Brothers in Arms«, die sich nach einem der größten Hits der Dire Straits benannt hat. Die »Waffenbrüder«, wie der Bandname übersetzt lautet, verstünden es nicht nur, die Hits, sondern auch den Geist und die Atmosphäre der Dire Straits live zu reproduzieren, verspricht die Stadt. Damit gehörten sie seit vielen Jahren zu den bekanntesten Tribute-Bands in Deutschland. Fans dürften sich auf legendäre Songs wie »Sultans of Swing«, »Money for Nothing«, »Lady Writer« und natürlich »Brothers in Arms« freuen.

Wenn vom »Boss« die Rede ist, wissen die Meisten, wer gemeint ist, nämlich Bruce Springsteen. Ihm und seiner E-Street-Band wollen Bosstime ein musikalisches Denkmal setzen. Am Samstag, 26. August, kommen sie auf die Wertheimer Burg, um dort die Hits des Rock-Superstars auf, wie es in der Pressemitteilung heißt, »musikalisch höchstem Niveau, gepaart mit reichlich Spielfreude und Authentizität«, zu zelebrieren.

Den Abschluss bilden am Sonntag, 27. August, vier Schweden: Die bislang als Abba Review bekannte Band nennt sich nun 4 Swedes. Unverändert sind die Plateau-Schuhe, schrille Kostüme und eine energiegeladene Show mit allen Hits von »Waterloo« über »Dancing Queen« bis »Fernando«. Das klassische Streichensemble, von dem die »vier Schweden« live auf der Burg-Bühne begleitet werden, verleihe den alten Hits einen ganz neuen, unverwechselbaren Klang.

Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Einlass bei freier Platzwahl ist ab 18 Uhr. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter https://www.burgwertheim.de.

