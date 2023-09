Traumhochzeit in Wertheim: Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Helene von Pezold haben "Ja" gesagt

Besonderer Tag in Wertheim und Kreuzwertheim

Wertheim 09.09.2023 - 15:50 Uhr < 1 Min.

Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und seine Ehefrau Helene Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, geborene von Pezold

In der Wertheimer Stiftskirche gab sich das Paar bei einer evangelischen Trauung das Ja-Wort. Viele geladene und weitgereiste Gäste waren mit dabei, unter anderem Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Heinrich Donatus Philipp Umberto Prinz und Landgraf von Hessen. Aber auch Wertheimer und Kreuzwertheimer konnten im Gotteshaus das Ereignis verfolgen.

Traumhochzeit für Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und seiner Ehefrau Helene Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg

Auf dem Platz vor der Kirche und auch in der Altstadt klatschen viele Interessierte dem Paar Beifall zu. Die Frischgetrauten zogen gemeinsam mit der Hochzeitsgesellschaft durch die Stadt zum Mainufer, wo ein Bustransfer wartete, um die Gäste nach Kreuzwertheim ins Schloss zu bringen. Hier wurden die Feierlichkeiten mit einem Empfang fortgesetzt.

Am Freitagnachmittag hatte Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma die standesamtliche Trauung vollzogen. Im Pavillon im Mehrgenerationenplatz direkt am Main in Kreuzwertheim. Die Gäste waren traditionell in Tracht gekleidet. Die Herren in Lederhose und die Damen im Dirndl.

Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und seine Ehefrau Helene Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, geborene von Pezold

Polterabend auf der Burgterrasse

Die Burgterrasse der Wertheimer Burg war entsprechend dem Anlass eingedeckt, auf dem Speiseplan standen neben Spanferkelbraten auch Geflügel und vegetarische Gerichte wie beispielsweise Falafel.

Manuela Klebing, Peter Riffenach