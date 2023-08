Henrik Kempf aus Sachsenhausen hat sich neben dem Beruf her zum Piloten ausgebildet und steuert jetzt einen Learjet

Traum vom Fliegen wahr gemacht

Wertheim 30.08.2023 - 12:09 Uhr 4 Min.

Henrik Kempf mit dem Learjet am Flughafen in Innsbruck. Foto: Henrik Kempf Selfie mit Learjet auf Mallorca. Henrik Kempf im Cockpit beim Landeanflug auf Lingköping in Schweden. Foto: Henrik Kempf

Henrik Kempf absolvierte eine normale Berufsausbildung in der Industrie und reihte über Jahre hinweg berufsbegleitend einen Flugschein an den nächsten. Die selbstfinanzierte Pilotenausbildung hat den entschlossenen jungen Mann gut 85.000 Euro gekostet. Der Industrie hat er jetzt - nach elf Jahren - den Rücken gekehrt, seit zwei Monaten ist er Berufspilot und fliegt einen eleganten, zweistrahligen Learjet.

Der Sachsenhäuser Ultraleicht-Flugplatz liegt nur einen Kilometer von Kempfs Elternhaus entfernt. »Als Zehnjähriger habe ich viel Flugsimulator gespielt und bin immer wieder auch mit dem Rad zum Flugfeld rausgefahren. Mal durfte ich auch mitfliegen.« Pilot werden, das wäre es, fand der Teenager. Die Eltern reagierten erst einmal zurückhaltend. Da war das Problem des Schulabschlusses, denn die Ausbildung erfordert die Hochschulreife, also den Abschluss am Gymnasium.

»Etwas Solides und Gscheits« schien der Beruf des Piloten für die Eltern anfangs auch nicht unbedingt zu sein. »Besser erst einmal eine Lehre machen«, hatten sie gesagt. Henrik Kempfs Mutter hatte außerdem im Stillen immer Angst, dass Pilot ein gefährlicher Beruf sei. »Gesagt hat sie das aber nie, und das mit der soliden Berufsausbildung als Industriemechaniker war natürlich genau das Richtige«, erzählt Kempf. »Eigentlich haben meine Eltern alles genau richtig gemacht. Ich bin sehr froh, dass sie genauso sind, wie sie sind.«

Mit dem ersten Lehrgeld machte er erste Schritte zum Ultraleicht-Flugschein, mit 18 erwarb er die Lizenz. Das erste Mal abheben? »Einfach nur cool. Ich kann mich ganz genau erinnern«, berichtet der 30-Jährige. Ich war total konzentriert auf das Gras der Startbahn, und das wurde dann schnell immer kleiner. Und als ich mich umgeschaut habe, war auch alles andere kleiner geworden. Ich war absolut überwältigt.« Von dem Moment an sei klar gewesen, dass er Pilot werden würden, egal was es kostet. »Meinen Eltern habe ich das damals aber nicht gesagt.«

Kempf wurde Industriemechaniker, arbeitete mehr als zehn Jahre lang als Monteur und trieb nach Feierabend seine Pilotenausbildung voran. Mit den ersten fünf, sechs Scheinen in der Tasche bewarb er sich bei der Lufthansa um eine Ausbildung. »Ich hätte alle meine bis dahin erworbenen Flugscheine noch einmal machen müssen«, berichtet Kempf. »Die hätten mich dazu in die USA geschickt, das wollte ich alles so nicht für mich«, sagt er. Die großen Fluglinien wollten am liebsten »Fußgänger«, also Aspiranten ohne jegliche fliegerische Ausbildung, die dann in das Schema der Airline hineinwüchsen.

Aber Henrik Kempf wollte all die bereits erbrachten großen Anstrengungen nicht in den Wind schreiben, wenngleich die Airline-Ausbildung nur eineinhalb Jahre gedauert hätte. Also weiter auf eigene Faust. Über noch einmal vier Jahre reihte er ein Flugmodul an das nächste. 15 sind es bis zur Privatpiloten-Lizenz. Der lange Weg trägt ihm bei den Kollegen heute großen Respekt ein.

Jetzt habe er so ziemlich das ganz große Los der Berufsfliegerei gezogen, sagt Kempf. In das Geschäft hineinzukommen, sei dabei sehr schwer gewesen. Mit der Corona-Pandemie seien viele Piloten entlassen worden. Diese alten Hasen mit Tausenden Flugstunden seien eine schwere Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt um die Linienfliegerei gewesen. »Ich bin im Nachhinein recht froh, dass es bei den großen Airlines nicht geklappt hat«, sagt der 30-Jährige.

Seit acht Wochen ist er bei einer privaten Kölner Lufttransportfirma als Ambulanzflieger stationiert. »Drei bis vier Flüge am Tag kommen durchaus vor, die Kanaren sind dabei unser täglich Brot«, sagt Henrik Kempf. Es geht um ernste gesundheitliche Notfälle, bei denen Reisende schnellen medizinischen Transport brauchen. »Ein Arzt und eine Intensivschwester sind immer mit an Bord.« Manches könne einem da schon zu Herzen gehen. Wenn eigens der Privatjet bestellt werde, dann sei es wirklich ernst, meint Kempf.

Als Charterpilot ist er weltweit unterwegs, wenngleich im Moment zumeist noch in Europa. »Kanaren, Türkei, Spanien, Skandinavien? Viele Flüge gehen nach England. Es kann vorkommen, dass wir morgens von Köln aus nach Mallorca fliegen und einen Patienten ins Vereinigte Königreich bringen, von dort aus dann gleich weiter nach Zypern, wo schon der nächste Notfall auf den Transport wartet.« Oftmals gehe das über vier bis fünf Tage, und erst am Wochenende fliegt Kempf zurück nach Köln.

»Manchmal sehe ich nur das Rollfeld und bin nach zwei Stunden schon wieder in der Luft, manchmal reicht die Zeit zwischen den Flügen aber auch für einen schönen Abend an einem exotischen Ort«, erzählt Kempf. Bei USA-Flügen forderten die Ruhezeiten und die Zeitverschiebung auch schon einmal Pausen von zwei oder drei Tagen. »Es liegt ein gewaltiger Reiz darin, von dem auch altgediente Kollegen sagen, dass das niemals nachlasse«, meint der Sachsenhausener.

Ganz nebenbei summieren sich wichtige Flugstunden auf Kempfs Flieger-Konto. In den ersten zwei Monaten ist er schon jetzt mehr geflogen als in den ganzen Jahren zuvor. »Das ist richtiges Fliegen«, sagt er. »Starten, landen, navigieren, viele unterschiedliche Flugziele, wir haben viele Freiheiten und nur wenige Routinen. In den großen Airline-Fliegern sitzen drei Piloten und schauen dem Autopiloten bei der Arbeit zu. Und am Ende streiten sie sich dann darum, wer den Flieger landen darf«, erklärt der 30-Jährige. »Ich habe es wirklich gut getroffen.«

Und die Eltern? »Die sind jetzt beide happy und sie sind, glaube ich, auch stolz auf mich. Selbst bin ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen. Das über all die Jahre durchzuziehen, war nicht leicht. Ich musste auch den ein oder anderen Durchhänger niederkämpfen. Es jetzt wirklich geschafft zu haben, das fühlt sich gut an.«

Michael Geringhoff

Hintergrund: Learjet Der Learjet 45, mit dem Henrik Kempf unterwegs ist, zählt zum Elegantesten, was die Luftfahrt zu bieten hat. Die Learjets waren ursprünglich als reine Businessflieger gedacht und zählen seit den 1960er-Jahren zu den beliebtesten Charterjets der Welt. Das Unternehmen ist 1990 an die Bombardier-Gruppe verkauft worden. Diese hat inzwischen die Produktion aller Varianten des Learjets eingestellt. 2022 wurde die letzte Maschine ausgeliefert. Der Learjet 45 braucht zwei Piloten und bietet bis zu neun Sitzplätze. Er misst knapp 18 Meter in der Länge, die Spannweite liegt bei knapp 15 Metern. Mit einer Tankfüllung von rund 3500 Litern Kerosin schafft der zweistrahlige Düsenflieger bis zu 4000 Kilometer, die Reisegeschwindigkeit liegt dabei jenseits von 800 Kilometern pro Stunde. Flüge in bis zu 15 Kilometern Höhe sind möglich. (Ge)