Traubeneiche als Zeichen gegen den Klimawandel

50 Jahre Landkreis: Landrat und Fraktionsvorsitzende pflanzen Jubiläumsbaum vor dem Haupteingang

Main-Tauber-Kreis 30.04.2023 - 17:12 Uhr < 1 Min.

Zeichen gegen den Klimawandel zum Kreisjubiläum: Landrat Christoph Schauder (rechts) pflanzt mit den Fraktionsvorsitzenden des Kreistags sowie Mitarbeitendeneine Traubeneiche vor dem Haupteingang des Landratsamts. Foto: Christoph Obel/Landratsamt

»Mit dem Jubiläumsbaum setzen wir ein Zeichen gegen den Klimawandel und möchten dadurch das Bewusstsein für diese Thematik weiter schärfen«, erklärte Schauder. »Mit dieser Aktion halten wir den Klimawandel nicht auf, aber es ist ein nachhaltiges Symbol für unsere Bereitschaft als Landkreis, die Herausforderungen der nächsten 50 Jahre anzugehen.« Mit Blick auf die Fraktionsvorsitzenden Manfred Schaffert (CDU), Klaus Kornberger (FWV), Ute Schindler-Neidlein (SPD), Rainer Moritz (Bündnis 90/Die Grünen) und Albrecht Rudolf (FDP/BLW) ergänzte der Landrat: »Kreistag und Landkreisverwaltung ziehen beim Zukunftsthema Umweltschutz an einem Strang.«

Die zehn Jahre alte Traubeneiche wurde in Absprache mit dem Forstamt des Landratsamts ausgewählt. Leiterin Marieke Plate erläuterte, die Eiche sei aktuell die Hauptbaumart im Main-Tauber-Kreis. Sie sei vorausschauend ausgewählt worden, »denn die Bedeutung dieser Art wird in den kommenden Jahren aufgrund des Klimawandels noch weiter zunehmen.« Die Baumvielfalt im Landkreis werde sich in den kommenden Jahrzehnten verringern. »Gleichzeitig ist die Eiche eine robuste, hitzeverträgliche Baumart und hat eine Lebensdauer von rund 300 Jahren. Sie wird in den nächsten 50 Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen«, sagte Plate.

