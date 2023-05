Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Transnet reicht Planfeststellung ein

Main-Tauber-Kreis 08.05.2023 - 14:54 Uhr < 1 Min.

Das Unternehmen erwarte bis Herbst 2024 den Planfeststellungsbeschluss und wolle dann auch mit dem Bau der Trasse beginnen, hieß es von einem Transnet-Sprecher.

Um den Baubeginn zu beschleunigen, stelle Transnet BW zeitgleich mit der Einreichung der Planfeststellungsunterlagen Anträge auf vorzeitige Baumaßnahmen, wird Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung, in einer Mitteilung zitiert. "Damit wollen wir beispielsweise bei den aufwendigen geschlossenen Querungen von Flüssen und Straßen so früh wie möglich mit Baumaßnahmen beginnen dürfen", so Götz weiter.

Das Planfeststellungsverfahren wird von einer umfangreichen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der von der Planung betroffenen Privatpersonen begleitet. Im März hatte Transnet in den betroffenen Regionen die Pläne bei öffentlichen Dialogveranstaltungen erläutert. Im Mai 2022 waren die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren des Abschnitts zwischen Bad Friedrichshall und Leingarten (Kreis Heilbronn) bei der Bundesnetzagentur eingereicht worden. gufi

