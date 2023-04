Trainieren in ehemaligem Möbelhaus - neuer Fitnessclub in Bestenheid

Eröffnung

Wertheim 02.04.2023

Der Fitnessclub EasyFitness in Bestenheid öffnete am Samstag erstmals. Über Sportler freuen sich Clubleiterin Johanna Breunig (Mitte) und Team. Foto: Birger-Daniel Grein

Räume im Internet gefunden

Inhaber des Bestenheider Clubs ist Mustafa Ak, der bereits Fitnesseinrichtungen der Kette in Großwallstadt und Riedstadt betreibt. Man habe einen Standort gesucht und dann das Angebot für die Räume in Wertheim im Internet gefunden. Diese passten zu dem Suchradius, berichtete er im Gespräch mit unserem Medienhaus. An den Geräten bietet der Club Kraft- und Kardiotraining sowie Zirkeltraining. Außerdem gibt es ein breites Kursangebot von Tanz über Yoga bis zu weiteren Sportarten. Besonders ist unter anderem der Kurs für Poledance. Nutzen können die Kunden auch Solarium und Wassermassageliege. Als Kursleiter wirken auch externe Trainer aus der Region mit. Acht Angestellte, darunter vier Auszubildende, kümmern sich in Bestenheid um die Sportler. Trainieren kann man ab 14 Jahren (mit Einverständnis der Eltern) bis ins hohe Alter, mit individuellen Trainingsplänen.

Ak betonte, es sei ihm auch wichtig, jungen Leute eine Arbeitsstelle zu geben. So gibt es auch am Standort Bestenheid verschiedene Ausbildungsangebote. Dies sind die IHK-anerkannten Ausbildungen Sport- und Fitnessfachkraft sowie Fachberater für Servicemanagement. Zudem bietet man ein duales Studium zum Fitnessökonomen an. Die Ausbildungen enthalten auch den Erwerb aller Trainerscheine. Ein Ausbildungsstart sei jederzeit möglich. »Wir freuen uns über Initiativbewerbungen«, sagte er.

bdg