Touristischer Linienverkehr zum Wildpark startet

Nahverkehr: Bus bringt Besucher und Wanderer vom Bahnhof in Bad Mergentheim in die Natur - Neuer Halt in Wertheim Village

Bad Mergentheim 28.04.2023 - 15:40 Uhr < 1 Min.

Der Wildparkbus der Linie 955 an der Haltestelle Wildpark: Die Linie fährt zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober von Bad Mergentheim zum Wildpark. Foto: Thorsten Haas/VGMT

Der Wildparkbus pendelt ab Montag, 1. Mai, bis Dienstag, 31. Oktober, täglich zwischen der Stadt Bad Mergentheim und dem Wildtierpark. Darüber hinaus bieten auch die fünf Ruftaxi-Linien 9833 (Bad Mergentheim-Assamstadt-Windischbuch), 9834 (Bad Mergentheim-Boxberg), 9843 (Bad Mergentheim-Lauda), 9852 (Bad Mergentheim-Weikersheim) und 9855 (Bad Mergentheim Süd) einzelne Direktfahrten zum Wildpark und zurück an.

Von Montag bis Freitag starten die Linienbusse der Linie 955 jeweils um 9.10 Uhr, 11.40 Uhr, 14.40 Uhr und 16.40 Uhr am Bahnhof Bad Mergentheim zum Wildpark. Rückfahrgelegenheiten in die Innenstadt bestehen jeweils um 11.55 Uhr, 15 Uhr sowie 17 Uhr. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen beginnen die Fahrten am Bahnhof Bad Mergentheim um 9.30 Uhr, 10.42 Uhr, 11.42 Uhr, 12.42 Uhr, 14.42 Uhr und 16.42 Uhr.

Rückfahrgelegenheiten bieten sich für Wildparkbesucherinnen und -besucher sowie Wanderinnen und Wanderer ab der Haltestelle »Wildpark« an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr.

Desweiteren weist die VGMT noch einmal auf die direkte Busverbindung hin, die ab Dienstag, 2. Mai, zwischen der Innenstadt Wertheim und dem Wertheim Village besteht. Sie bedient die neu eingerichtete Haltestelle »Wertheim Village«. Die Nahverkehrsanbindung des Gewerbegebiets Almosenberg wird damit weiter verbessert.

Bei Linienbusfahrten zum Wildpark Bad Mergentheim sowie dem Wertheim Village gilt der VRN-Tarif. »Auch das zum 1. März eingeführte VRN JugendticketBW oder auch das am 1. Mai startende Deutschlandticket werden in diesen Bussen anerkannt«, teilt VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas mit.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) im Internet unter https://www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter https://www.vgmt.de; telefonische Fahrplanauskunft und Ruftaxizentrale unter der Servicenummer 0621 1077077

bal