Tour der Hoffnung macht Station in Wertheim

Charity

Wertheim 18.07.2023 - 12:48 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Posieren für die Tour der Hoffnung: Patrick Grän und Sindy Gimpel für die Stadt Wertheim sowie Stefan Brunner, Michael Bannwarth und Susanne Eberhard für die Serviceclubs. In grünen Trikots sind die Teilnehmer der Tour der Hoffnung in Deutschland unterwegs. Am Samstag, 29. Juli, machen die Radler Station in Wertheim. Foto: Pierre Johne/Tour der Hoffnung

Die Tour gibt es mittlerweile im 40. Jahr, und die Prominenten haben in dieser Zeit mehr als 54 Millionen Euro für krebskranke Kinder und deren Therapien gesammelt. Die Wertheimer Aktion Regenbogen, die das Würzburger Kinderklinikum unterstützt, ist allein im vergangenen Jahr mit 100.000 Euro aus dem Spendentopf gefördert worden.

Dass die Tour in Wertheim stoppt - und das genau am Altstadtfest-Samstag - ist aber reiner Zufall. Privat waren Schirmherrin Petra Behle, Olympiasiegerin und neunfache Weltmeisterin im Biathlon, und ihr Mann, Tour-Organisator Mathias Rinn, erst vor drei Wochen zum Shoppen in Wertheim. Durch eine Zufallsbegegnung entstand der Kontakt zu Lions und Rotariern, der alles Weitere möglich machte.

Mit im Helferboot ist Patrick Grän, der Marktleiter des Altstadtfests. Er stellt unter anderem die Hauptbühne für die Tourteilnehmer. Es ist ein größerer logistischer Akt, die 150 prominenten Radler und ihre 50 Begleiter in die Stadt zu lotsen, wo sie auch von den Serviceclubs verköstigt werden. Stärkung brauchen die Tour-Teilnehmer, denn der Samstag ist mit 107 Kilometern der längste ihrer drei Tage währenden Rundfahrt.

Die Gruppe startet morgens um 9 Uhr in Aschaffenburg, macht dann um 9.25 Uhr Station beim TV Großwallstadt, um 10.30 Uhr auf dem Winzerplatz in Klingenberg und um 11.30 Uhr beim Autohaus Brass in Großheubach. Von dort aus geht es um 12 Uhr weiter nach Wertheim. Ziel der Etappe ist um 17 Uhr die Uni-Kinderklinik in Würzburg.

»Ein schöner Schlusspunkt für die Tour«, findet Michael Bannwarth, denn ins Klinikum fließen die Spenden der Wertheimer Aktion Regenbogen für tumor- und leukämiekranke Kinder. Bannwarth ist einer der vier Vorstände des Regenbogens, gleichzeitig Mitglied im örtlichen Rotary-Club. Der Lions Club ist mit Susanne Eberhard und Stefan Brunner dabei. »Es ist eine tolle Sache, die Tour hier zu haben. Genau dafür, um so etwas Wichtiges und obendrein regional Wirksames zu unterstützen, tun wir unsere Arbeit«, sagt Susanne Eberhard.

Die Promidichte auf der Tour sei wirklich enorm. Die Veranstalter nennen unter anderem Magdalena Neuner, Laura Nolte, Uschi Disl, Johann Lafer, Henry Maske, Felix Magath und Guido Kratschmer. Sie alle werden die Fans im Rahmen der gegebenen Zeit auf dem Wertheimer Marktplatz auch kurz kennenlernen können. Michael Bannwarth hat aus einem der Vorjahre der Tour zum Beispiel ein von Turner Eberhard Gienger signiertes T-Shirt, auf das er ziemlich stolz ist, wie er sagt.

Wertheim liegt für die Tour am Tageskilometer 67. Eigentlich immer ziemlich unter Druck, wird die Tour der Hoffnung sich für Wertheim mehr Zeit nehmen als für die meisten anderen Punkte entlang des Weges. Eintreffen werden die Radler am Samstag um 14 Uhr. Wer die Tour unterstützen möchte, kann das durch Geldspenden vor Ort tun oder über das Spendenkonto der Aktion, das auf der Homepage zu finden ist. (Mitarbeit: Sabine Balleier)

Weitere Informationen und Bankverbindung im Internet unter https://www.tour-der-hoffnung.de

Michael Geringhoff