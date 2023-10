Tour der Hoffnung bringt 80.000 Euro

Kinderkrebsbehandlung:Unterstützung für Projekte der Aktion Regenbogen - Vortrag und Kürbisschnitzen

Wertheim 03.10.2023

Freude über die Ergebnisse der "Tour der Hoffnung"

Darüber haben die Vertreter von Rotary und Lions Club Wertheim sowie Aktion Regenbogen bei einem Pressegespräch am Donnerstag informiert. Michael Bannwarth, Vorsitzender der Aktion Regenbogen sowie die Präsidenten der Wertheimer Serviceclubs Stefan Brunner (Lions) und Gerhard Schüder (Rotary) freuten sich über das Ergebnis. Sie dankten den Aktiven der drei Vereine, der Stadt Wertheim und allen Spendern. Bemerkenswert sei, dass man in kürzester Zeit einen Empfang solch einer Dimension auf die Beine stellen konnte, sagte Bannwarth. Die Radler seien begeistert gewesen. »Sie sagten, solch einen Empfang hätten sie selten«, berichtete er.

Drei Anträge anerkannt

Bannwarth berichtet, dass man drei Förderanträge eingereicht habe. »Alle drei Anträge wurden von der Tour anerkannt«, freute er sich. Die 80.000 Euro verteilen sich auf die Projekte Ernährungsberatung der erkrankten Kinder, Musiktherapie für die Kinder der Kinderkrebsstationen der Uniklinik und die Stelle einer Medizinisch-Technischen-Assistentin (MTA) in der Forschungsgruppe T-Zellen.

Auf Nachfrage erklärte er, jährlich unterstütze die Aktion Regenbogen mit durchschnittlich 100.000 Euro. »Durch die zusätzlichen Mittel können die wichtigen Projekte zusätzliche Zeit sicher weitergeführt werden.« Der Verein fördere darüber hinaus viele weitere Projekte der Kinderuniklinik im Bereich Krebstherapie und soziale Angebote. Jede Spende sei hier wichtig, warb er um weitere Unterstützer.

Die Aktion Regenbogen finanziere im Bereich T-Zellen-Forschung zu hundert Prozent eine MTA-Stelle der Forschungsgruppe. Diese untersuche, wie man T-Zellen des Immunsystems des Patienten so verändern kann, dass sie Krebszellen erkennen. Die Musiktherapie richtet sich an Kinder der Stationen Regenbogen, Leuchtturm und Schatzinsel an der Kinderuniklinik und ist für diese freiwillig. Auf den drei genannten Stationen unterstützt man außerdem die Personalkosten der Ernährungsberatung. Auch Brunner und Schüder betonten die Bedeutung der Kinderkrebsstation in Würzburg für unsere Region.

Gemeinsam mit dem Rotary Club Wertheim organisiert die Aktion Regenbogen am 20. Oktober 2023 um 19 Uhr einen Vortragsabend mit Prof. Paul-Gerhard Schlegel, dem Leiter der pädiatrischen Onkologie und Stammzellentransplantation an der Kinderuniversitätsklinik. Der Vortrag mit dem Titel »Hoffnung auf Heilung« findet im Arkadensaal statt. Der Eintritt ist frei. Der Professor informiert über den aktuellen Forschungsstand im Bereich Krebstherapie. Außerdem lud Bannwarth zum Kürbisschnitzen des Vereins am 29. Oktober 2023 ab 12 Uhr in den Rathaushof Wertheim ein.

BIRGER-DANIEL GREIN